Обломки сбитой воздушной цели повредили имущество в Ростове-на-Дону

Фото: МО Украины

Обломки сбитой воздушной цели повредили имущество в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, — написал он.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках взрывов в небе. Как пояснил Голубев, в регионе сработала система противовоздушной обороны, поразив воздушную цель.

Сегодня же стало известно, что российские средства ПВО сбили по меньшей мере два украинских военных самолета за минувшие сутки. По данным Минобороны РФ, речь идет о штурмовике Су-25 и истребителе МиГ-29.

До этого МО сообщило, что российские средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников на объекты в Орловской и Тульской областях. По данным ведомства, этой ночью на территории России было сбито как минимум четыре дрона. Перед этим ведомство отчиталось о сбитом беспилотнике над территорией Курской области. По информации оборонного ведомства, уничтоженный аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины.