О снятии ограничений в Подмосковье могут объявить в конце недели

https://static.news.ru/photo/9f72c188-aa35-11ea-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничительные меры, введённые в Московской области из-за коронавируса, будут смягчены при первой возможности. Решение об этом может быть принято уже в конце текущей недели, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Москва допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность, — цитирует ТАСС Воробьёва.

В Подмосковье с 23 мая отменили пропуска для поездок на транспорте. С 29 мая открылись парки, магазины площадью до 400 кв. метров, гипермаркеты и кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани.

Как писал NEWS.ru, в Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Пресс-служба столичного дептранса сообщила, что проездной можно будет продлить с 12 июня, если в период с 20 марта по 9 июня по нему было совершено не более 22 поездок.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня. В частности, отменён режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники тоже возобновляют свою работу.