Ну Урале выписали «нулевого» пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9db7051e-95f6-11ea-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о выписке «нулевого» пациента с коронавирусом. Он провёл в коме 20 дней и выздоровел.

Сегодня хочу поделиться с вами хорошей новостью. Вылечен и выписан из больницы «нулевой» пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем, — заявил Куйвашев.

Первые симптомы у мужчины проявились в марте 2020 года. В начале апреля он был госпитализирован. Врачи поставили пациенту диагноз «заражение коронавирусной инфекцией».

Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили ещё и бактериальную пневмонию. Его тяжёлое состояние в итоге привело к коме, — добавил губернатор.

NEWS.ru сообщал ранее, что от коронавируса может умереть больше людей, чем от «испанки». К такому выводу пришла американская медицинская ассоциация.