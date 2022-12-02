Новым регионам России предложили дать механизм контроля цен на продукты

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Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления, согласно которому власти субъектов, включая администрации новых регионов России, смогут временно заключать соглашения с поставщиками и ретейлерами для ограничения цен на социально значимые продукты. По словам представителей ведомства, которые приводит РБК, соглашения о стабилизации стоимости ряда товаров будут носить исключительно добровольный характер.

В ФАС отметили, что регионы смогут самостоятельно определять меру необходимости подобных соглашений. В ведомстве не стали уточнять срок введения указанной меры.

Инициатива была выдвинута после включения в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на территории которых отменили действовавшие прежде правила таможенного регулирования и госрегулирования цен на социально значимые товары. Изменения привели к тому, что ретейлеры и поставщики оказались не в состоянии рассчитывать оптовые надбавки от импортной стоимости товаров. По словам авторов проекта, прежние нормы не соответствовали российскому законодательству.

В документе ФАС говорится, что вопрос добровольного самоограничения рассматривается в качестве «альтернативной меры по стабилизации ценовой ситуации на новых территориях».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил о необходимости сделать все для поддержки жителей новых регионов. По его словам, им необходимо почувствовать преимущества жизни в России и «врасти» в действительность страны.