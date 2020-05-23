Новый очаг коронавируса выявили в Крыму

https://static.news.ru/photo/800b13bc-9d9d-11ea-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму обнаружен новый очаг COVID-19. На стройплощадке дорожной компании в Симферополе коронавирусом заразились 11 человек.

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, все заболевшие госпитализированы. Клинические проявления инфекции имеются только у одного из них.

Деятельность строительного городка приостановлена, он переведён в режим обсерватора. Все работники — 400 человек — находятся под наблюдением медиков, сообщает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, добавил, что всего за последние сутки на территории республики выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на полуострове заболели 340 человек, из которых выздоровели 153.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве — 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что Аксёнов заявил о возможном ужесточении самоизоляции в Крыму в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. При этом в республике идёт подготовка к открытию туристического сезона. Санатории и гостиницы могут возобновить работу с 15 июня.