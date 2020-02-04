Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Уфе директора нескольких школ попросили родителей подписать бланки на разрешение обыска их детей, пишет mkset.ru . Такие меры администрация решила принять из-за инцидента, когда школьница принесла на занятие нож и ударила им свою одноклассницу.

Ставропольский край

Мэрия Железноводска подала в суд на собственного водителя и требует возместить ущерб от аварии, произошедшей в июле прошлого года. По данным newstracker.ru , автомобиль занесло на мокрой из-за дождя дороге и он врезался в ограждение. Пассажиры и водитель не пострадали, однако сама машина оказалась повреждена.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за расстрела собаки породы хаски, охранявшей стоянку автомобилей. Как пишет newsnn.ru , четыре мужчины застрелили животное из охотничьего ружья и скрылись.

Омская область

В Омске рабочие заделали трещину в несущей стене с помощью монтажной пены. Здание расположено возле трамвайной остановки ПО «Полёт» в Октябрьском округе. Очевидцы сообщили, что ремонт фасада рабочие так и не закончили, сообщает gorod55.ru . Фотография дома появилась в городском паблике. В комментариях омичи пошутили, что по всем правилам рабочие должны были ещё прикрепить скотч и изоленту.

Волгоградская область

В Волгограде после ремонта кровли затопило верхний этаж дома, пишет портал novostivolgograda.ru . Ещё в 2016 году подрядчик фонда капремонта, ООО «Сенар», реставрировал крышу и фасад дома № 50 по улице Героев Малой Земли. Часть работ оказалась выполнена с нарушениями, из-за чего в дождливую погоду кровля начала протекать. Областная инспекция Госжилнадзора обратилась в Ворошиловский районный суд, который обязал фонд капремонта привести кровлю в порядок.

Татарстан

Правительство Татарстана утвердило норматив количества бездомных животных. Как отмечает издание inkazan.ru , в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске на 1 тысячу человек должно приходиться 2,8 головы бездомных животных. В остальных городах и районах республики — 2 головы.

Приморский край

Битва за овощи развернулась в одном из супермаркетов Владивостока. Как сообщает vostokmedia.com , с начала февраля жители Приморского края остро ощутили на себе прекращение грузовых перевозок между РФ и КНР из-за вспышки коронавируса: в магазинах столицы Дальнего Востока резко взлетели цены на овощи.

Ростовская область