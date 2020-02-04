Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В Уфе директора нескольких школ попросили родителей подписать бланки на разрешение обыска их детей, пишет mkset.ru. Такие меры администрация решила принять из-за инцидента, когда школьница принесла на занятие нож и ударила им свою одноклассницу.
Ставропольский край
Мэрия Железноводска подала в суд на собственного водителя и требует возместить ущерб от аварии, произошедшей в июле прошлого года. По данным newstracker.ru, автомобиль занесло на мокрой из-за дождя дороге и он врезался в ограждение. Пассажиры и водитель не пострадали, однако сама машина оказалась повреждена.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за расстрела собаки породы хаски, охранявшей стоянку автомобилей. Как пишет newsnn.ru, четыре мужчины застрелили животное из охотничьего ружья и скрылись.
Омская область
В Омске рабочие заделали трещину в несущей стене с помощью монтажной пены. Здание расположено возле трамвайной остановки ПО «Полёт» в Октябрьском округе. Очевидцы сообщили, что ремонт фасада рабочие так и не закончили, сообщает gorod55.ru. Фотография дома появилась в городском паблике. В комментариях омичи пошутили, что по всем правилам рабочие должны были ещё прикрепить скотч и изоленту.
Волгоградская область
В Волгограде после ремонта кровли затопило верхний этаж дома, пишет портал novostivolgograda.ru. Ещё в 2016 году подрядчик фонда капремонта, ООО «Сенар», реставрировал крышу и фасад дома № 50 по улице Героев Малой Земли. Часть работ оказалась выполнена с нарушениями, из-за чего в дождливую погоду кровля начала протекать. Областная инспекция Госжилнадзора обратилась в Ворошиловский районный суд, который обязал фонд капремонта привести кровлю в порядок.
Татарстан
Правительство Татарстана утвердило норматив количества бездомных животных. Как отмечает издание inkazan.ru, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске на 1 тысячу человек должно приходиться 2,8 головы бездомных животных. В остальных городах и районах республики — 2 головы.
Приморский край
Битва за овощи развернулась в одном из супермаркетов Владивостока. Как сообщает vostokmedia.com, с начала февраля жители Приморского края остро ощутили на себе прекращение грузовых перевозок между РФ и КНР из-за вспышки коронавируса: в магазинах столицы Дальнего Востока резко взлетели цены на овощи.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону жители призвали убрать психически больных людей с городских улиц. Как сообщает rostovgazeta.ru, причиной стал мужчина, который на проспекте Стачки сначала громко молился, потом рылся в земле, после чего начал этой землёй рисовать на плакатах. «Давно пора принять закон, чтобы таких психов при первых симптомах забирали с улиц и лечили. Нормальным людям на таких персонажей смотреть нет никакого удовольствия», — написал горожанин.