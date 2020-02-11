Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Житель села Узян в Башкирии потребовал сноса трёх крестов, установленных в его поселении, пишет mkset.ru . По его словам, религиозные атрибуты христианства установили незаконно. Поскольку половина жителей села мусульмане, такое решение должно было обсуждаться на общем собрании. Однако межрайонный суд в удовлетворении иска местному жителю отказал.

Ставропольский край

В Ставрополе будут судить межрегиональную банду хакеров, пишет newstracker.ru . Девять жителей Перми, Москвы и Санкт-Петербурга взломали банковскую систему и сняли свыше 16 миллионов рублей. Всего пострадало 22 банкомата в Ставрополе, Пятигорске и Минеральных Водах. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде глава местного хоккейного клуба «Торпедо» подарил актёру Александру Петрову майку команды. Как пишет newsnn.ru , встреча произошла на премьере фильма, в котором актёр сыграл главную роль.

Александр Петров и Александр Харламов vk.com/torpedonn

Омская область

В Омской области зафиксировали трёхкратное увеличение популяции волков, сообщает gorod55.ru . В управлении охраны животного мира отметили, что резкий рост отчасти объясняется погрешностью статистики — с 2018 года изменили сеть учетных маршрутов, а количество животных считают по следам. Также у волков в области нет естественных врагов, что позволяет им размножаться без особых проблем.

Волгоградская область

Экс-депутат Михеев должен четверть миллиона рублей управляющей компании из Волгограда, пишет портал novostivolgograda.ru . Должник не платил по квитанциям с 1 июня по 30 ноября 2019 года. Накопилось свыше 240 тысяч рублей долга. Это не первый долг по коммуналке Алексея Михеева. Осенью через суд с него пытались взыскать задолженность по отоплению.

Татарстан

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) 96-летняя Екатерина Юрова устроила одиночный пикет у здания кабинета министров Татарстана. Как отмечает издание inkazan.ru , в доме ветерана до сих пор не сделали обещанный администрацией района ремонт. Родственники и сама женщина обращались во многие инстанции и даже судились, однако никакого результата добиться не смогли.

Приморский край

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв останется в СИЗО до марта сообщает vostokmedia.com . В Советском районном суде Владивостока проходят слушания по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей с экс-главы города Пушкарёва и ещё 8 ответчиков. Ранее Пушкарева признали виновным в коррупционных преступлениях, приговорили к 15 годам лишения свободы и обязали выплатить 500-миллионный штраф.

Игорь Пушкарёв АГН «Москва»

Ростовская область