Новости регионов: в Приморье удалось запечатлеть недовольного леопарда

Фото: Nigel Dennis/imageBROKER.com/Global Look Press

В Приморском крае с помощью фотоловушки удалось запечатлеть на видео в национальном парке недовольного апрельским снегом леопарда. Тем временем в Оренбургской области растут интернет-продажи необычных животных. Так, за американскую кошку гепардового окраса просят 300 тысяч рублей, енотов продают за 18 тысяч, а белку-летягу — за 7500 рублей.

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Ставропольский край

Жители Ставрополья будут наблюдать первый в 2023 году звездопад, сообщает newstracker.ru. Стать свидетелями явления можно будет с 18 по 24 апреля. Своего пика Лириды достигнут ночью 21 апреля. Интенсивность потока невысока — она составит 10 метеоров в час.

Республика Удмуртия

В этом году в Удмуртии 43 человека скончались от отравления алкоголем. За три месяца в республике алкоголем отравились 315 человека, 43 из них умерли, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

Ростовчанка зарезала мужа, поспорив с ним на тему воспитания ребенка, пишет rostovgazeta.ru. На теле гражданского супруга обвиняемой были обнаружены ножевые ранения, ставшие причиной его смерти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Ремонт дорог обойдется Татарстану в 47 млрд рублей, информирует inkazan.ru. В течение этого года в республике планируется восстановить 221 км дорожного покрытия.

Волгоградская область

В Волгограде совершил экстренную посадку авиалайнер, сообщает издание novostivolgograda.ru. Рейс был прерван по причине ухудшения состояния одного из пассажиров. Самолет направлялся в столицу из Минвод. Через час полет был возобновлен.

Нижегородская область

В Нижегородской области будет возведен объект по обработке и размещению твердых коммунальных отходов. По данным newsnn.ru, его строительство в Арзамасе завершится до 2024 года. Мощность комплекса составит 160 тысяч тонн в год. В его составе будут функционировать автоматизированный комплекс по сортировке мусора, участки компостирования и обработки крупногабаритных ТКО, а также полигон для их захоронения.

Свердловская область

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина будет произведена проверка по делу подростка, совершившего наезд на электросамокате на 71-летнюю пожилую женщину и покинувшего место происшествия, сообщает tagilcity.ru. У пострадавшей диагностировано четыре перелома, она перенесла несколько операций.

Оренбургская область

Жители Оренбургской области начали продавать через интернет необычных животных, сообщает 56orb.ru. В частности, за 300 тысяч предлагается приобрести американскую кошку гепардового окраса. Енотов продают за 18 тысяч, а за белку-летягу просят 7500 рублей.

Тюменская область

Один из жителей Тюмени ночью выпал с балкона, оперевшись на кирпичную кладку, которая начала рушиться, сообщает nashgorod.ru. На данный момент пострадавший находится в реанимации, остальные жильцы домов компании-застройщика обеспокоены возможной опасностью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Омске на аукцион выставят оружие экс-депутата Заксобрания Головачева, сообщает gorod55.ru. Имущество бывшего парламентария и предпринимателя распродают в связи с банкротством.

Карелия

В Петрозаводске водитель маршрутного такси отказался высадить ребенка на остановке, сообщает karelinform.ru. Школьнице, отказавшейся платить за проезд, пришлось без остановок проследовать до конца маршрута. Когда ребенок покинул маршрутку, водитель проследовал за девочкой и, оскорбив, бросил в нее камень.

Приморский край

В нацпарке Приморья фотографу удалось запечатлеть недовольного леопарда. По данным vostokmedia.com, капризы местной весенней погоды — постоянная смена снегопадов солнечными днями — вызывают недоумение даже у хищников. Теперь этому есть видеодоказательство.

Башкирия



Уфимцы массово обратились к администрации с просьбой вернуть ярмарку во Дворце спорта. По информации mkset.ru, жители города недовольны фактом ликвидации павильонов и уверены, что в будущем это отрицательно скажется на селянах, приезжающих на ярмарки со своими товарами.

Хабаровский край

В Хабаровском крае впервые был снят триллер на нанайском языке. По данным transsibinfo.com, короткометражка создана в стилистике, близкой к американскому фильму ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Известно, что триллер называется «Хай дяка бичин» и он не рекомендован к просмотру лицам младше 18 лет.