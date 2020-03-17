Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Студент из Нигерии Осиа Альфаеус Эбитими дал эксклюзивное интервью изданию mkset.ru . В Башкирии молодой человек учился на социолога, однако в начале 2019 года его задержала полиция по обвинению в изнасиловании. Заявление на него подала 41-летняя уфимка, занимающаяся проституцией.

Ставропольский край

В Ставропольском крае двух школьниц госпитализировали после распития самогона, пишет newstracker.ru . В Минздраве региона подтвердили, что сейчас девочки находятся под надзором врачей.

Нижегородская область

В Дзержинске местный житель обнаружил затонувшее судно на дне Петряевского озера. Как пишет newsnn.ru , земснаряд располагается на глубине восьми метров, но из-за прозрачности воды можно рассмотреть очертания судна и облюбовавших его рыб и рачков.

Омская область

В Омске на голову школьнику упала ледяная глыба, сообщает gorod55.ru . Известно, что 14-летний школьник вместе с другом шёл мимо многоэтажки на улице Мельничная в Кировском округе города, и в какой-то момент с крыши на детей упала скопившаяся наледь. Ребёнок получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы головы. По данному факту проводится проверка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградский подрядчик получил срок за мошенничество при строительстве детсада, пишет портал novostivolgograda.ru . 53-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2013 году компания осуждённого выиграла тендер на строительство дошкольного учреждения в Красноармейском районе. В качестве аванса подрядчик получил более 51,5 млн рублей. Из этой суммы только 5,5 млн действительно пошли на выполнение работ. В итоге детсад так и не был достроен вовремя и завершать его возведение пришлось другому подрядчику.

Татарстан

В Казани наблюдается нехватка мест в школьных столовых. Как сообщает inkazan.ru , в этом году число первоклассников в столице РТ составит почти 22 тысячи. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что детей просто некуда сажать. Нагрузка в ряде школьных столовых превышает нормы в пять раз.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Приморский край

Автомобили таксистов массово расстреливают в Приморье. Как пишет vostokmedia.com , злоумышленники работают по определённой схеме: после того как водители ставят свои автомобили на стоянку, нарушители подъезжают к ним и начинают расстреливать авто из пневматического оружия. Пока повреждено около 20 транспортных средств, сумма ущерба составила более ста тысяч рублей. Очевидцы заметили, что к машинам водителей такси подъезжает тонированный автомобиль без номеров.

Ростовская область