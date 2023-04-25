Новости регионов: в Оренбургской области в поле найдена авиабомба

Фото: vk.com/police_law56

Житель поселка Экспериментальный в Оренбургской области обнаружил в поле осколочную фугасную авиабомбу со следами коррозии и нечитаемой маркировкой. Опасную находку утилизировали. Между тем власти Казани намерены помочь участникам Великой Отечественной войны. В этом году пяти ветеранам планируется отремонтировать жилье.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края спасли раненого ястреба, пишет newstracker.ru. У птицы были травмы крыла и глаза. Вероятнее всего, ястреб получил их в схватке с другим хищником. Пернатого напоили водой и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи обработали раны и наложили швы.

Республика Удмуртия

Жители Республики Удмуртия разводятся чаще, чем женятся. За первые два месяца 2023 года в регионе зарегистрировали 718 браков и 866 разводов, сообщает новостной портал udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области к концу текущего года намерены завершить ремонт моста через Северский Донец, ставший причиной систематических дорожных заторов на участке между 907-м и 937-м километрами М-4 «Дон». По информации корреспондентов rostovgazeta.ru, реконструкция объекта идет с опережением срока, невзирая на высокую интенсивность движения.

Республика Татарстан

В Казани в 2023 году отремонтируют жилье пяти ветеранов, сообщает inkazan.ru. Проживающие в городе ветераны ежегодно получают помощь в проведении ремонтных работ жилых зданий. В текущем году с заявками обратились пятеро пенсионеров.

Волгоградская область

От укусов клещей пострадали 115 волгоградцев, сообщает сайт novostivolgograda.ru. Этот показатель на данный момент не превышает среднемноголетних уровней, однако Роспотребнадзор предупредил, что клещевая активность повышается. Случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом в субъекте не выявлены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нижегородская область

Нижегородцы активно распространяют в соцсетях фотоснимки северного сияния. По информации newsnn.ru, редкое природное явление наблюдали жители Бора, Нижнего Новгорода, Перевоза, Кстова, Шаранги, Балахны, Дзержинска и Княгинина и других населенных пунктов. Фотографии сопровождают восторженные комментарии.

Свердловская область

В Свердловской области ликвидирован лесной пожар на общей площади в 30 га. Как сообщает информационный портал tagilcity.ru, на месте чрезвычайного происшествия работали 17 человек. Они тушили пламя целый день.

Оренбургская область

В поле на территории Оренбуржья обнаружена авиационная бомба. По информации корреспондентов 56orb.ru, снаряд нашёл местный житель недалеко от поселка Экспериментальный. По словам специалистов, это осколочная фугасная авиационная бомба со взрывателем, на которой есть следы коррозии и нечитаемая маркировка. Место оцеплено. Небезопасная находка будет уничтожена.

Тюменская область

Жителя Ишима приговорили к шести годам лишения свободы за ведение интимной переписки с тремя маленькими девочками. По данным новостного ресурса nashgorod.ru, он отправлял несовершеннолетним фотографии обнаженных частей мужских и женских тел и просил детей присылать ему подобные снимки. Одна из школьниц рассказала об этом родителям, и те обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Суд вынес решение о тюремном сроке и выплате каждой из потерпевших 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

Подрабатывать в период предстоящих майских праздников намерены 20% жителей Омской области. Подавляющее большинство респондентов сообщили, что планируют выйти на смены в курьерских доставках и службах такси, сообщает gorod55.ru. Сверхурочные часы на постоянной работе хотят взять 15% омичей. Подработку в майские праздники планируют также аниматоры и копирайтеры.

Карелия

До конца текущего года в Карелии планируют достроить четыре школы, сообщает новостной сайт karelinform.ru. Общеобразовательные учебные заведения появятся в Медвежьегорске, Кеми, Суоярви и Деревянке. В минувшем году в сферу образования субъекта вложили около 18 млрд рублей. Таким образом, объем финансовых средств вырос более чем на 30%.

Приморский край



В партии замороженного филе желтоперого тунца общей массой 24 тонны, поставленной из Китая в Приморье, обнаружили листерию. По информации корреспондентов vostokmedia.com, наличие в рыбе небезопасной для здоровья человека бактерии свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, хранения и транспортировки продукции либо санитарных норм на предприятии.

Башкирия



Жители Бакалинского и Татышлинского районов Башкирии наблюдали северное сияние, сообщает сайт mkset.ru. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии, демонстрирующие небо, окрашенное в зелёный и лиловый оттенки.

Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

Хабаровский край

Не менее 10 тысяч мусульман Хабаровска отпраздновали один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, который знаменует завершение поста священного месяца Рамадан. По данным портала transsibinfo.com, праздничные молитвы прошли на площадке строительства Соборной мечети и на стадионе «Заря», а также в молельном доме «Южный».