Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане 7 человек оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе, пишет inkazan.ru . Так, в Казани, один из оштрафованных распространял личные данные пожилой женщины, якобы заразившейся коронавирусом.

Башкирия

В Башкирский Минздрав попросил жителей оказать благотворительную помощь учреждениям, закрытым под инфекционные и провизорные госпитали для заболевших коронавирусом. Как пишет mkset.ru , средства из бюджетов выделены, но идут только на защиту, медизделия и препараты. Однако госпиталям также необходимы зеркала в полный рост, ведра, стеллажи для одежды, предметы полиграфии и канцтовары.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде улицы города патрулируют росгвардейцы, пишет newsnn.ru . Так, одна из жительниц рассказала, что встретила людей в форме при походе к знакомой. У нее попросили паспорт, которого не оказалось, и предупредили, что в следующий раз оштрафуют. При этом данные девушки никто не записал.

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Удмуртия

В Ижевске спасатели вытащили пса, провалившегося в погреб, пишет udm-info.ru . Как рассказали в службе, бродячая собака три дня не желала покидать насиженного места, так как хозяева помещения подкармливали ее всё это время.

Ростовская область

В Ростовской области из-за возможного заражения коронавирусом начали «травить» корейцев, пишет rostovgazeta.ru . Жители отказываются общаться и покупать продукты и вещи у торговцев с азиатской внешностью. Ситуация накалилась после посещения одного из районов шоуменом Владимиром Паком, жена которого лежит в больнице с подозрением на коронавирус.

Приморье

Приморский Роспотребнадзор рассказал о ситуации с двумя сбежавшими из карантина местными жителями, пишет vostokmedia.com . Пара вернулась из Израиля, однако коронавирус у них не подтвердился — у обоих оказалась ОРВИ.

Омская область

Омичи начали предлагать своих собак в аренду. Как сообщает издание gorod55.ru , предложения связаны с введением на территории Омской области режима самоизоляции, во время которого омичи могут покинуть жилище только в крайнем случае. Одним из таких является выгул домашних животных, при этом отойти от дома разрешено не дальше, чем на 100 метров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

В оренбургском заповеднике спасли и выпустили на волю жеребёнка Пржевальского. Как сообщает издание 56orb.ru , жеребенок Бася отстала от своего табуна прошлым летом и потерялась. Животное долго выхаживали, кормили вручную и помогали встать на ноги. Сейчас она адаптировалась к жизни в дикой среде и не подпускает к себе людей.

Карелия

В Карелии сдают в аренду бункер на период пандемии коронавируса. Как сообщает karelinform.ru , за 490 000 рублей в месяц можно снять бункер площадью 100 кв.м. По данным автора объявления, объект является отдельностоящим зданием без окон с 2 входами и совмещённым гаражом, находящимся на окраине города, в лесной зоне.

Тюменская область

В Тюмени запретили жениться и разводиться до первого июня. Как сообщает издание nashgorod.ru , тюменцы смогут узаконить отношения в случае угрозы жизни одной из сторон или при рождении ребенка. В остальных случаях молодоженам придётся ждать два месяца. Все бюрократические формальности будут улажены без приглашения сторон.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровске детские сады ушли в подполье. Как сообщает transsibinfo.com , группы, как правило, работают без лицензий и разрешений в самых обыкновенных квартирах. По словам городского прокурора, организовывают такие детские сады бывшие воспитатели. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился оперативно найти нарушителей карантина.

Ставропольский край

Две школы Ставропольского края незаконно сдали в субаренду арендованные ими у государства земельные участки сельхозназначения, пишет newstracker.ru . По уставу ни одна из школ не должна была оказывать данные услуги. В суд направили иски с требованием признать действия школ незаконными, а земельные участки отобрать и вернуть в собственность администрации

Челябинская область

В Челябинске будут эвакуировать машины, которые мешают проезду мусоровозам, сообщает kursdela.biz . Все нарушения будут фиксировать на камеру. Горожане продолжают находиться на самоизоляции. Из дома выезжают редко и часто с нарушением паркуют свои авто, что мешает уборочной технике добраться до контейнерных площадок.

ХМАО

В Ноябрьске с 4 апреля в городском общественном транспорте оплата за проезд производится только с помощью банковских карт. Об этом сообщает muksun.fm . Это связано с тем, что купюры могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции.

pixabay.com

Волгоградская область

В Волгограде курьеров обязали вручать заказы клиентам бесконтактным способом, сообщает портал novostivolgograda.ru . Курьеры обязаны соблюдать правила личной гигиены: использовать защитные маски (респираторы), перчатки, дезинфицирующие салфетки и кожных антисептики. Маски они должны менять каждые три часа. Курьер должен передать заказ с соблюдением дистанции в 1,5 метра бесконтактным способом. Он может поставить емкость у двери на подставку или повесить пакет на ручку двери и отойти, после чего набрать клиента по телефону.

Свердловская область