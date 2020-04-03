Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане 7 человек оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе, пишет inkazan.ru. Так, в Казани, один из оштрафованных распространял личные данные пожилой женщины, якобы заразившейся коронавирусом.
Башкирия
В Башкирский Минздрав попросил жителей оказать благотворительную помощь учреждениям, закрытым под инфекционные и провизорные госпитали для заболевших коронавирусом. Как пишет mkset.ru, средства из бюджетов выделены, но идут только на защиту, медизделия и препараты. Однако госпиталям также необходимы зеркала в полный рост, ведра, стеллажи для одежды, предметы полиграфии и канцтовары.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде улицы города патрулируют росгвардейцы, пишет newsnn.ru. Так, одна из жительниц рассказала, что встретила людей в форме при походе к знакомой. У нее попросили паспорт, которого не оказалось, и предупредили, что в следующий раз оштрафуют. При этом данные девушки никто не записал.
75.rosgvard.ru
Удмуртия
В Ижевске спасатели вытащили пса, провалившегося в погреб, пишет udm-info.ru. Как рассказали в службе, бродячая собака три дня не желала покидать насиженного места, так как хозяева помещения подкармливали ее всё это время.
Ростовская область
В Ростовской области из-за возможного заражения коронавирусом начали «травить» корейцев, пишет rostovgazeta.ru. Жители отказываются общаться и покупать продукты и вещи у торговцев с азиатской внешностью. Ситуация накалилась после посещения одного из районов шоуменом Владимиром Паком, жена которого лежит в больнице с подозрением на коронавирус.
Приморье
Приморский Роспотребнадзор рассказал о ситуации с двумя сбежавшими из карантина местными жителями, пишет vostokmedia.com. Пара вернулась из Израиля, однако коронавирус у них не подтвердился — у обоих оказалась ОРВИ.
Омская область
Омичи начали предлагать своих собак в аренду. Как сообщает издание gorod55.ru, предложения связаны с введением на территории Омской области режима самоизоляции, во время которого омичи могут покинуть жилище только в крайнем случае. Одним из таких является выгул домашних животных, при этом отойти от дома разрешено не дальше, чем на 100 метров.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Оренбургская область
В оренбургском заповеднике спасли и выпустили на волю жеребёнка Пржевальского. Как сообщает издание 56orb.ru, жеребенок Бася отстала от своего табуна прошлым летом и потерялась. Животное долго выхаживали, кормили вручную и помогали встать на ноги. Сейчас она адаптировалась к жизни в дикой среде и не подпускает к себе людей.
Карелия
В Карелии сдают в аренду бункер на период пандемии коронавируса. Как сообщает karelinform.ru, за 490 000 рублей в месяц можно снять бункер площадью 100 кв.м. По данным автора объявления, объект является отдельностоящим зданием без окон с 2 входами и совмещённым гаражом, находящимся на окраине города, в лесной зоне.
Тюменская область
В Тюмени запретили жениться и разводиться до первого июня. Как сообщает издание nashgorod.ru, тюменцы смогут узаконить отношения в случае угрозы жизни одной из сторон или при рождении ребенка. В остальных случаях молодоженам придётся ждать два месяца. Все бюрократические формальности будут улажены без приглашения сторон.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хабаровский край
В Хабаровске детские сады ушли в подполье. Как сообщает transsibinfo.com, группы, как правило, работают без лицензий и разрешений в самых обыкновенных квартирах. По словам городского прокурора, организовывают такие детские сады бывшие воспитатели. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился оперативно найти нарушителей карантина.
Ставропольский край
Две школы Ставропольского края незаконно сдали в субаренду арендованные ими у государства земельные участки сельхозназначения, пишет newstracker.ru. По уставу ни одна из школ не должна была оказывать данные услуги. В суд направили иски с требованием признать действия школ незаконными, а земельные участки отобрать и вернуть в собственность администрации
Челябинская область
В Челябинске будут эвакуировать машины, которые мешают проезду мусоровозам, сообщает kursdela.biz. Все нарушения будут фиксировать на камеру. Горожане продолжают находиться на самоизоляции. Из дома выезжают редко и часто с нарушением паркуют свои авто, что мешает уборочной технике добраться до контейнерных площадок.
ХМАО
В Ноябрьске с 4 апреля в городском общественном транспорте оплата за проезд производится только с помощью банковских карт. Об этом сообщает muksun.fm. Это связано с тем, что купюры могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции.
pixabay.com
Волгоградская область
В Волгограде курьеров обязали вручать заказы клиентам бесконтактным способом, сообщает портал novostivolgograda.ru. Курьеры обязаны соблюдать правила личной гигиены: использовать защитные маски (респираторы), перчатки, дезинфицирующие салфетки и кожных антисептики. Маски они должны менять каждые три часа. Курьер должен передать заказ с соблюдением дистанции в 1,5 метра бесконтактным способом. Он может поставить емкость у двери на подставку или повесить пакет на ручку двери и отойти, после чего набрать клиента по телефону.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле во время режима самоизоляции подростки бегают по крыше многоэтажки. Как пишет tagilcity.ru, молодые люди также перелазили через ограждения и сидели на краю многоэтажки. В управляющей компании ООО УК «ЖКУ», которая обслуживает данный дом, рассказали, что о происшествии не знали, а крышу пообещали закрыть.