Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Уфе защитой Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, займется известный адвокат Шота Горгадзе, пишет mkset.ru . На своем сайте он уже написал, что защищать Владимира будет бесплатно и планирует добиться оправдательного приговора.

Ставропольский край

В Ставропольском крае экс-следователь МВД жалуется на журналистов за освещение уголовного дела о взятке, по которому его признали виновным, пишет newstracker.ru . По его словам, из-за распространения этой истории он теперь не может устроиться на работу.

Нижегородская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде альпинисты спасли кошку 78-летней женщины. Как пишет newsnn.ru , собаки загнали животное на дерево, где она просидела три дня. Своими силами местные жители снять ее не смогли и обратились в МЧС, однако там посоветовали привлечь к спасению альпинистов.

Омская область

В Омске родитель одного из учеников кадетского корпуса угрожал воспитателю пистолетом. Как сообщает gorod55.ru , мужчина пришел в заведение после того, как мальчик пожаловался, что воспитатель назвал его лицом нетрадиционной ориентации. По словам самого воспитателя, он просто сделал замечание, чтобы кадеты ровно стояли в строю.

Волгоградская область

Нарушившая договор страховая компания выплатит волгоградке свыше миллиона рублей, пишет портал novostivolgograda.ru . Женщина заключила договор страхования от несчастных случаев, а осенью 2018 года она получила I группу инвалидности из-за онкологического заболевания. Когда волгоградка подала заявление о выплате страхового возмещения, ей отказали. Женщина обратилась в суд, который счел ее требования законными и обоснованными.

Татарстан

В Пенсионном фонде (ПФР) прокомментировали жалобы ветерана из Казани на проблемы с оформлением документов. Как отмечает издание inkazan.ru , правозащитник, представляющий интересы 93-летней труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной, рассказал как не мог подать заявление и оформить его в ПФР Вахитовского района Казани. Кроме того, сотрудники ПФР не проконсультировали и не предоставили список документов, которые необходимо было оформить. Теперь правозащитник намерен подать жалобу в прокуратуру.

Приморский край

Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

В Красноармейском районе Приморья водитель пассажирского автобуса не заметил перебегающего дорогу тигренка и сбил его. ДТП произошло в темное время суток и на неосвещенном участке дороги, сообщает vostokmedia.com . Через несколько часов хищник скрылся, но специалисты охотнадзора нашли его тело в лесу. Пока неизвестно, почему он был без тигрицы. Специалисты пытаются её найти.

Ростовская область