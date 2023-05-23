Новости регионов: подросткам из Омска смягчили приговор за убийство семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подросткам из Омской области смягчили приговор за убийство семьи с ребенком. На скамье подсудимых оказались 15-летняя подозреваемая со своим молодым человеком, который на момент совершения преступления также был несовершеннолетним. Они убили родителей подсудимой и ее младшую сестру-инвалида. В итоге молодого человека приговорили к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, а его девушку — к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии. Тем временем Карельский суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-спикера Петросовета. Ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии и штрафа в размере 100 млн рублей за превышение полномочий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Дождь в Минеральных Водах повредил пешеходную зону на новом путепроводе. Как информирует newstracker.ru, причиной серьезной аварии стала просадка грунта из-за воды. Аварийно-восстановительные работы должны закончиться в течение недели.

Республика Удмуртия

Последние звонки прозвенят в школах Ижевска для 9 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Как сообщает udm-info.ru, для выпускников также пройдут интерактивные мероприятия по выбору будущей профессии.

Ростовская область

Из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону оказалась подтоплена улица Штахановского, пишет rostovgazeta.ru. Горожане отмечают, что прорыв трубы произошел еще два дня назад, но утечка до сих пор не устранена. Вода затапливает прилегающую территорию.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Республика Татарстан

В Татарстане местные рыбаки рассказывают о небольшом смерче на реке Вятка, пишет inkazan.ru. По словам очевидцев, сильного ветра на реке в этот момент не было.

Волгоградская область

В Волгоградской области открылся первый скалодромный комплекс, информирует издание novostivolgograda.ru. Возможности нового объекта, который расположился на территории «Волгоград Арены», уже испытали. Одновременно в комплексе могут тренироваться до 40 спортсменов и выступать до 150 скалолазов во время проведения соревнований.

Нижегородская область

Конкурс красоты и материнства прошел в Нижегородской области. Как пишет newsnn.ru, Гран-при конкурса завоевала детский психолог Юлия Никитина, а врач клинической лабораторной диагностики Алла Баланова стала обладателем титула «Миссис Нижний Новгород — 2023».

Свердловская область

За прошедшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать 19 лесных пожаров, пишет tagilcity.ru. Между тем по данным на вечер 21 мая в области продолжают бороться с 35 пожарами на площади 3,4 тысячи га. В настоящее время угрозы для населенных пунктов нет.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Оренбургская область

На Оренбургском ипподроме открывается летний сезон, пишет 56orb.ru. Первые в нынешнем году соревнования назначены на 27 мая. В соревнованиях примут участие 60 лошадей рысистых пород, чей возраст от двух лет и старше. Кроме того, запланированы показательные выступления.

Тюменская область

Аромашевский район накрыл густой дым из-за лесных пожаров, пишет nashgorod.ru. Природный пожар действует вблизи населенного пункта Балахлей в Аромашевском районе. Ликвидацией возгораний занимаются спасатели из Республики Коми.

Омская область

В Омской области подросткам, которые убили семью с ребенком, смягчили приговор. Как пишет gorod55.ru., в Омском областном суде состоялся пересмотр приговора двум несовершеннолетним жителям региона, которых признали виновными в убийстве двоих взрослых, а также ребенка в поселке Юрьевка Павлоградского района.

Карелия

Карельский суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего спикера Петросовета, пишет karelinform.ru. Ранее бывший парламентарий был арестован по подозрениям в получении взяток и превышении должностных полномочий. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет колонии и штрафа в размере 100 млн рублей.

Приморский край

Местные жители жалуются на стихийную свалку рядом с кафе-гостиницей в Находке. Как информирует vostokmedia.com, там плохо пахнет, также гора мусора вредит экологии. Кроме того, существует опасность возгорания накопленных отходов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Башкирия

Жительница Уфы получила счет за свет на более чем 4 млрд рублей. В ресурсоснабжающей компании отметили, что произошла ошибка и указали на якобы произошедший технический сбой, пишет mkset.ru. Женщина уже обратилась в прокуратуру.

Хабаровский край

В Хабаровске в первый раз состоится «Праздник Севера». Как информирует transsibinfo.com, мероприятие посвящено Международному дню коренных народов мира. Одним из ключевых объектов фестиваля станет показ экспозиций эвенов и эвенков. В нее будут включены изделия народных мастеров. Также запланированы национальные игры и мастер-классы по национальной вышивке.