Новости регионов: под Омском задержали фуру с опасными отходами

Фото: Росприроднадзор РФ

В Башкирии мужчина не дождался скорой помощи и умер. По данному факту ведет проверку прокуратура. На улице у 60-летнего местного жителя случился сердечный приступ. Прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшая с опозданием бригада не успела оказать ему помощь и констатировала смерть мужчины.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Служба скорой помощи в Ставрополе работает с двойной нагрузкой. Это связано с наступлением сезона гриппа и ОРВИ. По информации newstracker.ru, врачи скорой помощи в Ставрополе работают на износ.

Удмуртия

Руководство Удмуртии назначило максимальный тариф за проезд через реки Кама и Буй на будущий год. Как передает udm-info.ru, стоимость проезда через Каму легковых авто и мотоциклов составит 468 рублей, через Буй — 257 рублей.

Ростовская область

В Ростовской области 17-летняя девушка погибла, отравившись газом для заправки походных горелок. По информации rostovgazeta.ru, первокурсница училась в Дон ГАУ и планировала стать ветеринаром. Знакомые рассказали, что она была общительной и неконфликтной девушкой.

Фото: inkazan.ru

Республика Татарстан

В Казани в процессе уборки улиц Право-Булачная и Лево-Булачная дорожная грязь сбрасывается в Булак. Об этом сообщает inkazan.ru. Снегоуборочные машины, очищая дорогу, перекидывают снег на склоны Булака. По этой причине они покрыты смесью из песка и соли.

Волгоградская область

В Волгограде, получив отравление угарным газом, восьмилетний мальчик оказался в больнице. По информации novostivolgograda.ru, в доме, где он проживает, была неисправна колонка. Это привело к утечке газа. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном лечении. Его состояние улучшилось.

Нижегородская область

На нижегородской трассе произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые госпитализированы. По информации newsnn.ru, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Свердловская область

Под Нижним Тагилом водитель не справился с управлением, из-за чего его «легковушка» вылетела в кювет. В результате автомобиль застрял в снегу, семья водителя оказалась заблокирована в ней. Выбраться пострадавшим помогли люди, проезжавшие мимо, об этом сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами автомобиля. Как передает 56orb.ru, пешеходный переход был неподалеку. Женщину госпитализировали, от полученных травм она скончалась уже в больнице.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

«Наш город» подсчитал рейтинг 100 самых обеспеченных людей региона. Как передает nashgorod.ru, Лусине Срабян оказалась самой богатой женщиной в Тюменской области: женщина владеет активами 28 компаний, а также является представителем армянской региональной диаспоры. Основной доход бизнесвумен приносит сельское хозяйство, например предприятия холдинга «Арсиб», которые она делит с другими членами диаспоры.

Омская область

Новосибирцев, вывозивших опасные отходы на полигон под Омском, поймала полиция. Об этом сообщает gorod55.ru. Сотрудники полиции остановили фуру с бочками, промаркированными как литийсодержащие отходы. Во время проверки установлено, что груз перевозили в поселок Степной, чтобы утилизировать бочки в карьере, расположенном в районе военного городка. Их должна была утилизировать компания ООО «Экосоюз». Вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов.

Карелия

Полицейский оказал помощь пенсионеру, застрявшему в авто в лесном болоте в Карелии. Как передает karelinform.ru, в отделение МВД по Пряжинскому району обратился пенсионер и рассказал, что его внедорожник застрял на болоте в лесу. На помощь ему выехал один из сотрудников полиции.

Приморский край

В Приморье спасатели отправились в море за рыбаком, которого уносило на льдине. По информации vostokmedia.com, в соцсетях опубликована серия видеороликов, на кадрах показан момент отрыва припоя от берега и ледоход в районе Седанки. Наиболее сообразительные рыбаки быстро перебрались на берег. Однако один из них не успел этого сделать.

Башкирия

В Башкирии мужчина не дождался скорой помощи и умер. По данному факту ведет проверку прокуратура. Как сообщает mkset.ru, на улице у 60-летнего местного жителя случился сердечный приступ. Прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшая с опозданием бригада не успела оказать ему помощь и констатировала смерть мужчины.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края определили лучшего тренера двора. Как передает transsibinfo.com, в течение двух недель жители региона голосовали за понравившегося народного наставника на портале «Голос 27» в сервисе «Люди решают». В итоге лучшим дворовым тренером этого года стал Алексей Ревоненко из Нанайского района. За него отдали голоса 1774 человека.