Новости регионов: пешеходный мост обрушился в Удмуртии

Фото: udm_info/t.me

В городе Можга в Удмуртии обрушился пешеходный мост. Его покрытие сильно просело. Тем временем в Омске планируют ограничить движение по Ленинградскому мосту в связи с ремонтом. Ранее мост уже собирались перекрыть, но решили продлить сроки выполнения работ, чтобы не останавливать движение.

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Ставропольский край

Мэрию Ессентуков в судебном порядке принудили остановить загрязнение сточными водами реки Бугунта, сообщает newstracker.ru. Администрация города-курорта свыше девяти лет сливала неочищенные сточные воды из ливневок в реку и ручей Капельный, находящиеся в границах второй зоны горно-санитарной охраны.

Удмуртия

В Можге на Интернациональной улице рухнул отремонтированный в 2022 году мост. Покрытие пешеходного моста серьезно просело, сообщает udm-info.ru. Местные жители в социальных сетях отметили, что это было ожидаемо.

Ростовская область

В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» между 933-м и 1024-м км станет платным, сообщает rostovgazeta.ru. Таким образом дорогу от пригорода Каменска-Шахтинского до кольцевой развязки ТЗК Южный у аэропорта Платов начнут эксплуатировать на платной основе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В СКР по Татарстану проверят жалобу сироты, который рассказал в соцсетях о том, что остался без полагающегося ему жилья. Выяснение указанных в посте обстоятельств взяли на контроль, пишет inkazan.ru. Изначально мужчина не был осведомлен о своем праве на получение жилплощади, а когда узнал, решил встать в очередь, но в администрации ему отказали.

Волгоградская область

Жители Волгограда массово жалуются на слишком сильное отопление в квартирах, пишут novosti volgograda.ru. Волгоградцы жалуются, что им тяжело спать при высокой комнатной температуре даже при открытых окнах. В соцсетях они предлагают собственные способы борьбы с горячими батареями.

Нижегородская область

Два новых трамвая «МиНиН» будут курсировать в Нижнем Новгороде. Как пишет newsnn.ru, трамваи пустят по маршруту №2 в историческом центре города. В течение 2023 года планируется запустить в эксплуатацию еще 80 единиц общественного транспорта.

Свердловская область

ССП по Свердловской области отыскали алиментщицу, которая была должна своему 10-летнему ребенку миллион рублей, сообщает tagilcity.ru. По закону она обязана была перечислять опекуну 25% своих доходов каждый месяц. Выяснилось, что на данный момент женщина проживает в Москве, она сменила фамилию. По требованию приставов алиментщица оплатила долг.

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, оренбуржцы обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело по причине закрытия троллейбусных маршрутов в областном центре. Горожане заявили, что администрация намеренно выводит из строя линии для замены троллейбусов автобусами.

Фото: wikimedia.org

Тюменская область

Евгений Нигматуллин рассказал о пытках в СИЗО, которым он подвергается с ноября 2022 года. Как пишет nashgorod.ru, прокуратура настояла на отстранении судьи, объяснив такое требование отсутствием беспристрастного отношения. Задержанному из-за такого решения может грозить продление ареста.

Омская область

В Омске планируют ограничить движение по Ленинградскому мосту из-за ремонта, сообщает gorod55.ru. Ленинградский мост уже собирались перекрыть полностью, но пошли на компромисс: график выполнения ремонта продлили, чтобы не останавливать движение.

Карелия

В Карелии было раскрыто пять преступлений по статье об экстремизме. Как сообщает karelinform.ru, 23 марта прошло заседание Заксобрания РК, где глава МВД Карелии Дмитрий Сергеев отчитался о выявлении пяти фактов экстремистской деятельности за 2022 год. Кроме того, было расследовано 18 преступлений террористической направленности.

Приморский край

Добычей рыболова из Приморья стали крабы на три млн рублей, сообщает vostokmedia.com. Мужчина хранил и транспортировал порядка 300 крабов, не имея разрешающей документации. Полицейские задержали браконьера с его нелегальным уловом.

Башкирия

Продолжительность жизни населения Башкирии увеличилась на 3,52 года за 2022 год относительно показателей 2021 года, по данным Росстата. Башкирия входит в топ-3 субъектов ПФО по росту продолжительности жизни граждан, сообщает mkset.ru. Такая положительная динамика свидетельствует об улучшении жизни и здоровья населения республики.

Хабаровский край

Каждый год в Бурятии фиксируется около трех тысяч новых заболевших сахарным диабетом. Диетологи предостерегают от употребления отварного картофеля и прочих овощей с чрезмерно высоким гликемическим индексом, сообщает transsibinfo.com. Врачи рекомендуют включить в рацион сырые овощи, чтобы не провоцировать развитие болезни. За последнее десятилетие число диабетиков в республике стало выше примерно вдвое.