Новости регионов: Омскую область весной накроют огненные смерчи

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В Омской области весной и летом 2023 года ожидается угроза возникновения огненных смерчей. По прогнозам экстренных служб, лесные и ландшафтные пожары угрожают 56 населенным пунктам. Между тем в Уфе произошло землетрясение, которое ощутили жители пяти домов.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Невинномысске проводится расследование по факту выброшенных из окна третьего этажа собаки и щенков, сообщает newstracker.ru. В правоохранительных органах хотели отказаться от возбуждения уголовного дела, но прокуратура отменила данное решение.

Удмуртия

В общежитии технического колледжа в Глазове произошло обрушение части потолка, пишет udm-info.ru. Причиной стала протечка крыши. Студентов переселили в другие помещения.

Ростовская область

В Ростовской области ликвидировано 89% ям на региональных дорогах, сообщает rostovgazeta.ru. Показатель ремонта дорог местного значения составил 63%. Самая низкая скорость работ зафиксирована в Красносулинском, Азовском, Матвеево-Курганском районах и Зверево.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани у автомобилиста изъяли Volkswagen Polo в связи с неуплатой 178 штрафов, назначенных ГИБДД. Как передает inkazan.ru, общая сумма штрафов достигла 100 тысяч рублей.

Волгоградская область

Под Волгоградом был задержан джип, перевозивший партию фальсифицированного спирта, пишут novosti volgograda.ru. В салоне и багажнике Toyota правоохранители обнаружили 50 емкостей объемом пять литров и 300 бутылок объемом 0,5 л с пахнущей спиртом жидкостью. Документов на алкоголь при водителе не оказалось. Образцы направили на исследование.

Нижегородская область

Прокуратурой и Следственным комитетом организована проверка по факту отравления нескольких человек угарным газом. Как передают newsnn.ru, в Нижегородской области госпитализированы 35-летняя женщина и две девочки в возрасте пяти и 15 лет. В настоящее время их жизням ничего не угрожает. По предварительным данным, вытяжка во время работы газовой колонки и плиты на кухне была включена.

Свердловская область

В Екатеринбурге произошел пожар в восьмиэтажном бизнес-центре, сообщает tagilcity.ru. Огонь распространился на здание с загоревшегося поблизости автомобиля Porshe. Владелец иномарки заявил, что причиной возгорания мог стать поджог.

Оренбургская область

По информации 56orb.ru, с 29 апреля в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок будут осуществляться авиаперелеты из Оренбурга в Калининград. Пассажиры смогут воспользоваться прямыми рейсами до конца октября 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Как передает nashgorod.ru, мужчина прогуливался по городу в нижнем белье. Теперь нарушителю за непристойное поведение грозит штраф в размере 500 рублей.

Омская область

В 2023 году существует угроза возникновения огненного смерча в 56 населенных пунктах в Омской области, сообщает gorod55.ru. Весной и летом, по прогнозам экстренных служб, пламя от лесных и ландшафтных пожаров может распространиться на деревни, села и города в 14 районах области.

Карелия

В Карелии в течение года зафиксировано свыше 40 случаев отравления подростков алкогольными напитками. Как сообщает karelinform.ru, нередко несовершеннолетним становится плохо из-за алкогольной интоксикации: подростков находят на улице прохожие или сотрудники полиции. В результате несовершеннолетние оказываются в больнице или в реанимации.

Приморский край

Во Владивостоке 30 июня произойдет старт мотопробега «Baltic Rally», сообщает vostokmedia.com. Организаторы мероприятия прибыли в Приморье, чтобы оценить предстоящий маршрут. Координатор проекта Игорь Щербаков рассказал, что поездка из Выборга во Владивосток, протяженность которой составляет 13 тысяч км, является репетицией летнего соревнования.

Башкирия

В Уфе вечером 21 марта произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты. Сейсмические колебания ощущали жители пяти домов. На верхних этажах раскачивались люстры и вибрировала мебель, сообщает mkset.ru. По предварительным данным, причиной стало землетрясение в Афганистане, произошедшее в тот же день.

Хабаровский край

Социальные службы Хабаровского края предложили местным жителям стать «гостевыми семьями» на время летних каникул и выходных дней для воспитанников детских домов. Таким образом ребенок сможет получить опыт социального и бытового общения, а также адаптироваться к будущей жизни, сообщает transsibinfo.com. В 2022 году в этой программе приняли участие около 500 детей, 56 воспитанников в итоге остались в семьях.