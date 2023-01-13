Новости регионов: на Урале ребенок с монетой в носу полдня ждал помощи

Фото: shutterstock

В Тобольске возбудили уголовное дело на местного жителя. По предварительным данным, он может быть привлечен к уголовной ответственности за ловлю краснокнижного осетра. Мужчину поймали, когда он раскидывал рыболовные сети.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае прошли рейды по мониторингу стоимости социально значимых продуктов. По сообщению newstracker.ru, в ходе проверок было выявлено, что цены на некоторые категории товаров ниже в магазинах федеральной сети. Так, стоимость килограмма свинины там составляет от 209 рублей — на рынке цена на этот вид мяса начинается от 300 рублей. Рыночная стоимость курицы в Ставропольском крае составляет от 200 рублей, а в магазинах федеральной сети — 144 рубля.

Удмуртия

В Удмуртии в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя» стартовал конкурс пельменных мемов. По сообщению udm-info.ru, участники мероприятия должны будут выполнить задание: создать одну или несколько шуток про пельмени, разместив их в социальной сети. Задание можно выполнить в виде смешной картинки.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look Ростов-на Дону

Ростовская область

Первым городом, получившим средства на улучшение отопительных сетей из Фонда национального благосостояния, стал Ростов-на-Дону. По сообщению издания rostovgazeta.ru, модернизацию инженерных коммуникаций планируют провести в течение двух лет.

Республика Татарстан

В Республике Татарстан за период новогодних праздников значительно выросла стоимость томатов и огурцов. По сообщению inkazan.ru, при этом стоимость мороженой рыбы и черного чая существенно снизилась.

Волгоградская область

В Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей из-за невыплаты алиментов. Как пишет издание novostivolgograda.ru, на протяжении долгого времени ее разыскивали. Алиментщица попалась, когда пришла оформлять пособие на второго ребенка. Известно, что на данный момент женщина погасила задолженность.

Нижегородская область

В Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего молодого человека. По сообщению newsnn.ru, труп нашли в канализационном колодце без признаков насильственной смерти.

Свердловская область

В одну из больниц Свердловской области доставили пятилетнюю девочку с монетой в носу. По сообщению tagilcity.ru, ребенок в течение 12 часов ждал оказания медицинской помощи. Родители девочки обращались в два медучреждения, где им не смогли помочь, поэтому им пришлось везти ребенка в Екатеринбург. Там девочке оказали необходимую помощь и отправили домой.

Оренбургская область

В Оренбурге злоумышленники обманули пожилую женщину и завладели 600 тысячами рублей. Как сообщает 56orb.ru, мошенники позвонили потерпевшей и представились сотрудниками банка. Они убедили женщину, что ей необходимо оформить кредит и перевести средства на безопасный счет, чтобы сохранить свои сбережения.

Фото: Soeren Stache/ZB/Global look Press

Тюменская область

Жителя Тобольска привлекут к ответственности за ловлю осетра, занесенного в Красную книгу. По сообщению nashgorod.ru, он раскидывал рыболовные сети. Было возбуждено уголовное дело.

Омская область

В Омской области компания «Лион» из Читы снова решила обанкротить мясоперерабатывающий комбинат «Сибирско-Уральский бройлер». Как отмечает издание gorod55.ru, это уже повторный аналогичный иск со стороны «Лиона» — первый был подан в прошлом году.

Карелия

В Карелии контрактник нарушил условия договора, и за это его хотят привлечь к административной ответственности. По сообщению karelinform.ru, в суд обратилась воинская часть, так как контрактник подписал договор на пять лет службы после обучения в соответствующем учреждении, но не выполнил условия контракта. За это он должен выплатить в государственный бюджет 240 тысяч рублей.

Приморский край

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. По сообщению vostokmedia.com, согласно прогнозам, 14 января в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. На мысах порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продержатся в Приморском крае двое суток.

Башкирия

Башкирия вошла в шестерку самых популярных туристический направлений на новогодние каникулы, сообщает mkset.ru. Также в список вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Хабаровский край

В селе Ломы в Забайкальском крае построили снежный городок на льду. Как пишет transsibinfo.com, строительством снежного города занимаются местные жители под руководством директора местной школы. Местные жители планируют провести торжественное открытие «зимней сказки» из снега.