Новости регионов: из Хабаровска начнут летать прямые рейсы во Вьетнам

Фото: shutterstock.com

Жители Волгоградской области чаще стали приобретать спальные мешки и защитную одежду. В магазинах военторга отмечают, что такие товары более всего интересуют мобилизованных волгоградцев. В регионе стартовала раздача повесток, однако пока неизвестно, какое количество запасников будут мобилизованы для участия в военной спецоперации.

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Ставропольский край

Житель Ставрополья, притворившись бизнесменом и используя поддельные документы, украл пестициды на 18 млн рублей, сообщает newstracker.ru. Он договаривался с поставщиками о покупке внушительного объема продукции с последующей оплатой. Однако после состоявшейся отгрузки он пропадал вместе с украденным, которое в дальнейшем перепродавал.

Удмуртия

После того как стало известно о стрельбе в школе Ижевска, от добровольцев стали поступать предложения о сдаче донорской крови. Однако в Минздраве отметили, что сейчас необходимости в донорской крови нет, сообщает udm-info.ru. Если участие доноров крови потребуется в будущем, об этом обязательно сообщат.

Ростовская область

Ростов-на-Дону оказался на 52-м месте в списке зарплат в России. Всего в таком реестре сотня позиций. Средняя зарплата в городе по итогам первого полугодия 2022 года достигает 50,8 тысячи рублей, что на 12,4% превышает показатели годичной давности, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан В этом году 49 жителям Казани исполнится 100 и более лет. В число долгожителей вошли 44 женщины и 5 мужчин. Как сообщает inkazan.ru, по состоянию на начало года страховые пенсии получают почти 300 тысяч казанцев, из которых 213 тысяч — женщины, 84 тысячи — мужчины.

Волгоградская область

Жители Волгоградской области чаще стали приобретать спальные мешки и защитную одежду. В магазинах военторга отмечают, что такие товары больше всего интересуют мобилизованных волгоградцев, сообщает novostivolgograda.ru. В регионе стартовала раздача повесток, однако пока неизвестно, какое количество запасников будет мобилизовано для участия в военной спецоперации.

Фото: shutterstock.com

Нижегородская область

На подъездных дорогах Нижнего Новгорода практически парализовано автомобильное движение. Пробка со стороны Борского моста достигает 10 км, а в районе Ольгина — 5,5 км, сообщает newsnn.ru. Пробки в городе на фоне таких дорожных заторов составляют два балла.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле 77% населения поддержали предложение о введении обязательной военной службы для иммигрантов, которые получили гражданство России 10 и более лет назад, сообщает tagilcity.ru. Однако 13% местных жителей высказались против такой инициативы.

Оренбургская область

В Оренбурге продается автограф Юрия Шатунова за 500 тысяч рублей. Как пишет 56orb.ru, ссылаясь на размещенное в Сети объявление, в 1998 году артист подписал в оренбургском детском доме только три открытки — для директора учреждения, дедушки автора объявления и депутата, шефствовавшего над данной организацией.

Тюменская область

В Рощино мужчинам для выезда за рубеж требуется справка из военкомата, сообщает nashgorod.ru. Такое ограничение не действует на рейсы внутри страны. Справка понадобится тем желающим выехать из России гражданам, которые числятся в предоставляемых военкоматом списках.

Омская область

Две жительницы Новокузнецка по незнанию приобрели квартиры в доме, который считается аварийным. Теперь они прописаны в «заброшке», сообщает gorod55.ru. Здание на улице Бугарева, 1, получило статус аварийного семь лет назад, однако соответствующие документы были официально оформлены только в 2019 году.

Карелия

Население Петрозаводска в очередной раз страдает от нашествия крыс, пишет karelinform.ru. По словам одного из жителей Карелии, даже в районах не наблюдается такого количества грызунов, как в столице республики. Мужчина рассказал о посещении города и большом количестве крыс, которых он увидел на центральных улицах своими глазами.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Приморский край

Инцидент с матерью похищенной пятилетней девочки в Приморском крае получил дальнейшее развитие, сообщает vostokmedia.com. О родительнице ребенка ранее уже писали в местных СМИ в негативном ключе. Женщина будет нести административную ответственность за несоблюдение родительских обязанностей. Однако сейчас стало ясно, что несмотря на странные обстоятельства дела, детей из многодетной семьи не забирали.

Башкирия

В столице Башкирии начал работу Центр помощи для ошибочно призванных по мобилизации. Как сообщает mkset.ru, соответствующие обращения принимаются по адресу: улица Кирова, 1, кабинет 138, также можно получить консультацию в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такие сведения были опубликованы в Telegram-канале ОНФ. Помощь сотрудников центра доступна и по номеру 8 (347) 273-55-44.

Хабаровский край

Из Хабаровска начнут летать прямые рейсы во Вьетнам. Этот вопрос планируется обсудить на предстоящей встрече министра туризма региона Екатерины Пунтус с делегатами из государства Юго-Восточной Азии в Хабаровске, пишет transsibinfo.com. На данный момент попасть во Вьетнам по воздуху можно только через транзитные страны.