Новости регионов: голодная женщина отобрала у девочки телефон в Омске

Замначальника полиции восстановился в должности после того, как пьяный попал в аварию в Свердловской области в апреле 2021 года. Ему удалось добиться возвращения на службу через суд.
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Ставропольский край
В Ставропольском крае разрабатывается своеобразная альтернатива Coca-Cola. Это будет полезный напиток, который может получить название «Южный слон», сообщает
Удмуртия
Жители Ижевска в социальных сетях жалуются на некачественную уборку снега, пишет
Ростовская область
Родители школьников в Ростове-на-Дону недовольны организацией эвакуации детей из учебных учреждений после сообщений о минировании, сообщает
Республика Татарстан
Жители микрорайона Новая Вишневка Советского района Казани выразили недовольство по поводу работы спецтехники, очищающей улицы от снега. Работа была сделана настолько некачественно, что людям пришлось на свои деньги нанимать ещё два трактора, пишет
Волгоградская область
В Волгограде из-за порывов шквалистого ветра обрушился фасад аварийного дома. Жители города жалуются на ветхое состояние своих домов в социальных сетях. В частности, в поселке Купоросный в Советском районе Волгограда осыпалась кирпичная стена многоквартирного дома, а в Тракторозаводском районе обвалился балкон, сообщают
Нижегородская область
Свыше 582 тысяч нижегородских пенсионеров в возрасте 60 лет и старше сделали прививку от коронавирусной инфекции — это порядка 80% от общего числа пожилых нижегородцев, пишет
Свердловская область
Совершивший пьяное ДТП заместитель начальника полиции опротестовал свое увольнение в судебном порядке. По информации
Омская область
Жительница Омска вырвала телефон из рук девочки-подростка и пыталась скрыться, но полиция вскоре отыскала злоумышленницу по горячим следам. Как сообщает
Оренбургская область
В Оренбуржье за прошлый год было зафиксировано четыре десятка нарушений земельного законодательства, касающихся загрязнения участков опасными химическими веществами. Как пишет
Тюменская область
В Тобольске построят трассу для сноуборда стоимостью свыше миллиона рублей. Как сообщает
Карелия
Жители Петрозаводска получили возможность оплачивать проезд в троллейбусах с помощью транспортной карты «Тройка». По информации
Приморский край
По данным аналитиков, билет на поезд по маршруту Москва — Владивосток стал самым дорогим в России. Как сообщает
Башкирия
На коммунальные службы Уфы заведены административные дела за неудовлетворительное содержание дорог. Как пишет