Новости регионов: голодная женщина отобрала у девочки телефон в Омске

Замначальника полиции восстановился в должности после того, как пьяный попал в аварию в Свердловской области в апреле 2021 года. Ему удалось добиться возвращения на службу через суд.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае разрабатывается своеобразная альтернатива Coca-Cola. Это будет полезный напиток, который может получить название «Южный слон», сообщает newstracker.ru .

Удмуртия

Жители Ижевска в социальных сетях жалуются на некачественную уборку снега, пишет udm-info . В частности, ижевчане рассказали о снежном завале на улице Удмуртской после перекрестка с улицей Майской, где возникла серьёзная помеха для движения общественного транспорта по крайней правой полосе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Родители школьников в Ростове-на-Дону недовольны организацией эвакуации детей из учебных учреждений после сообщений о минировании, сообщает rostovgazeta.ru . Больше всего их возмутил тот факт, что детей выводили на улицу без верхней одежды.

Республика Татарстан

Жители микрорайона Новая Вишневка Советского района Казани выразили недовольство по поводу работы спецтехники, очищающей улицы от снега. Работа была сделана настолько некачественно, что людям пришлось на свои деньги нанимать ещё два трактора, пишет inkazan.ru .

Волгоградская область

В Волгограде из-за порывов шквалистого ветра обрушился фасад аварийного дома. Жители города жалуются на ветхое состояние своих домов в социальных сетях. В частности, в поселке Купоросный в Советском районе Волгограда осыпалась кирпичная стена многоквартирного дома, а в Тракторозаводском районе обвалился балкон, сообщают novostivolgograda.ru .

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нижегородская область

Свыше 582 тысяч нижегородских пенсионеров в возрасте 60 лет и старше сделали прививку от коронавирусной инфекции — это порядка 80% от общего числа пожилых нижегородцев, пишет newsnn.ru . Уточняется, что люди преклонного возраста, которые отказываются от вакцинации, боятся последствий прививки, особенно те, кому более 80 лет.

Свердловская область

Совершивший пьяное ДТП заместитель начальника полиции опротестовал свое увольнение в судебном порядке. По информации tagilcity.ru , он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Сначала полицейского долго не хотели увольнять, да и в принципе не желали регистрировать аварию. А впоследствии, как выяснилось, он и вовсе был восстановлен в должности.

Омская область

Жительница Омска вырвала телефон из рук девочки-подростка и пыталась скрыться, но полиция вскоре отыскала злоумышленницу по горячим следам. Как сообщает gorod55.ru , задержанная объяснила, что пошла на преступление, так как у неё нет денег на еду.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбуржье за прошлый год было зафиксировано четыре десятка нарушений земельного законодательства, касающихся загрязнения участков опасными химическими веществами. Как пишет 56orb.ru , размер вреда, причинённого почвам, оценивается в сумму более 243 млн рублей.

Тюменская область

В Тобольске построят трассу для сноуборда стоимостью свыше миллиона рублей. Как сообщает nashgorod.ru , в будущем жители города планируют участвовать в крупных региональных и международных соревнованиях по этому виду спорта. Планируется, что объект возведут уже до конца нынешнего года.

Карелия

Жители Петрозаводска получили возможность оплачивать проезд в троллейбусах с помощью транспортной карты «Тройка». По информации karelinform.ru , за месяц горожанам выдали свыше полутора тысяч таких карт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

По данным аналитиков, билет на поезд по маршруту Москва — Владивосток стал самым дорогим в России. Как сообщает vostokmedia.com , воспользовавшийся им путешественник заплатил за проезд 46 625 рублей. Отмечается, что билет был оформлен в вагон класса люкс.

Башкирия