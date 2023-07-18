Новости регионов: девочка погибла во Владикавказе, упав в шахту лифта

Фото: shutterstock.com

Во Владикавказе семилетняя девочка погибла, упав в шахту лифта. Вместе с ней была ее подруга. Дети самостоятельно попытались выбраться из кабины. Когда им удалось открыть двери лифта, одна из девочек выбралась, а вторая упала в шахту. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о смерти трех детей в Волгограде. Все они лечились у одного врача.

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Ставропольский край

Во Владикавказе погибла семилетняя девочка, упав в шахту лифта, информирует newstracker.ru. Издание отмечает, что вместе с ней застряла ее подруга между шестым и седьмым этажами. Они попытались выбраться самостоятельно и, когда открыли двери, одна девочка сумела выйти, а другая упала в шахту. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото: shutterstock.com

Республика Удмуртия

В Удмуртии будут судить мужчину, который задушил супругу подушкой, сообщает udm-info.ru. По версии следствия, инцидент произошел ночью с 28 на 29 апреля. После убийства 64-летний подозреваемый положил тело в мешок и на автомобиле супруги поехал в Пермский край. Затем он съехал с трассы и оставил труп в лесном массиве.

Ростовская область

В Ростовской области с 17 по 20 июля ожидаются перебои в работе телевидения, сообщает rostovgazeta.ru. Причиной являются профилактические и другие плановые работы, которые требуют отключения оборудования.

Республика Татарстан

В Казани мужчина, невзирая на толпы людей, включая семьи с детьми, вошел в Храм всех религий без одежды, информирует Inkazan. Видеоролик с инцидентом появился в соцсетях. На кадрах видно, как горожане оборачиваются на посетителя, но попыток препятствовать ему никто не предпринимает.

Волгоградская область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад от волгоградских коллег по факту смерти трех детей. Им оказывал медицинскую помощь один врач, пишет novostivolgograda.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

После ДТП на Гребном канале в Нижнем Новгороде пять человек были госпитализированы в медицинское учреждение, пишет newsnn.ru. По предварительной версии, водитель такси, управляя автомобилем LADA Granta, пересек двойную сплошную и допустил столкновение с Subaru. Иномарка отлетела и задела припаркованный Nissan. Пассажирка такси, 18-летняя девушка, скончалась на месте.

Свердловская область

В Красноярском крае от удара молнии погибла жительница Екатеринбурга. Как информирует tagilcity.ru, 14 туристов совершали поход по горной местности. Утром 16 июля четверо из них начали подниматься на пик Звездный. Когда они достигли высоты 400 м, погода резко изменилась, началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами молний.

Оренбургская область

Местный житель «заминировал» детскую площадку вблизи СКК «Оренбуржье», сообщает 56orb.ru. В мае 2023 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, позвонил в спортивную школу олимпийского резерва и сообщил о готовящемся теракте на детской площадке. Прибыв на место, полицейские выяснили, что никакого взрывного устройства нет. За заведомо ложную информацию житель Оренбурга отправится в колонию более чем на три года.

Тюменская область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на рост уровня криминала среди иностранцев в Тюменской области, сообщает nashgorod.ru. По его словам, больше всего преступлений совершено в отношении собственности граждан и по факту незаконного оборота наркотиков.

Омская область

Омич продает автограф певца Филиппа Киркорова за 9 млн рублей, пишет gorod55.ru. Артист расписался на афише цирка формата А4.

Карелия

Мертвые голуби усеяли микрорайон Петрозаводска. Тела птиц лежат прямо на газонах, сообщает karelinform.ru. Местные жители в социальных сетях предположили, что в городе могли рассыпать отраву.

Фото: shutterstock.com

Приморский край

Встреча участников регаты клуба «Семь футов» из Владивостока состоялась в заливе Петра Великого. Как пишет vostokmedia.com, белухи также проявили интерес к мероприятию и проплыли рядом с яхтсменами около километра.

Башкирия

В Башкирии на территории детского сада была обнаружена змея. Как сообщает mkset.ru, сотрудники дошкольного учреждения немедленно вызвали экстренные службы. Спасатели выловили змею. Как выяснилось, это был уж. Его отпустили в близлежащий лес.

Хабаровский край

Жительница Хабаровска Анастасия Котельникова удостоилась серебряной медали в плавании брассом на всероссийских соревнованиях. Как информирует transsibinfo.com, в состязаниях приняли участие 830 спортсменов из разных субъектов РФ и Белоруссии. Котельникова смогла добраться до финала на трех дистанциях в стиле брасс. На дистанции 100 м она завоевала серебро, а на дистанциях в 50 и 200 м заняла четвертую строчку.