Новости регионов: автомобиль провалился под асфальт в Екатеринбурге

Фото: tagilcity.ru/

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии автомобиль провалился под асфальт. Рядом с местом прорыва трубы с горячей водой находились черная Mitsubishi и белая Lada. Обе машины получили серьезные повреждения. Тем временем в приморской прокураторе назвали причину обрушения мостовой конструкции. По данным ведомства, в инциденте виноват водитель большегруза, который превысил допустимый вес.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае на Новом озере Кисловодска пара лебедей впервые вывела потомство, сообщает newstracker.ru. Присутствие лебедей в озере говорит о чистоте водоема. Трое птенцов уже совершили свои первые заплывы с родителями.

Фото: imagebroker.com/Global Look Press

Республика Удмуртия

Жительница Ижевска, ранее отравившаяся сидром, все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет udm-info.ru. На фоне отравления метанолом у женщины развились серьезные осложнения.

Ростовская область

В Ростовской области разница между зарплатами мужчин и женщин достигла 26%, сообщает rostovgazeta.ru. Вместе с тем, численность работников женского пола, которые трудятся на разных предприятиях составляет 56,2% от всего трудоустроенного населения региона.

Республика Татарстан

Татарстан занял седьмое место в рейтинге по уровню туристического потока в стране, пишет inkazan.ru. Регион по числу посещений туристами опережают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым, а также Краснодарский край.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Вид на центр Казани

Волгоградская область

В Волгоградской области волк убил 13 овец и ягнят, пишет novostivolgograda.ru. Как сообщается, голодный хищник пробрался в овчарню одного из фермеров и устроил настоящую расправу над ягнятами. Многим он вспорол животы, а остальным перегрыз горла. В местном охотхозяйстве «Моисеевское» пояснили, что в настоящее время волк ликвидирован.

Нижегородская область

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сбросов стоков в реку Узола в Нижегородской области. Как информирует newsnn.ru, местные жители обратились в ведомство по факту ненадлежащего функционирования очистных сооружений на одном из предприятий. По их словам, в водоем стали попадать грязные канализационные стоки, из-за чего начали погибать обитатели реки. Кроме того, из-за нечистот местные жители не могут пользоваться водным ресурсом.

Свердловская область

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии автомобиль провалился под асфальт, сообщает tagilcity.ru. В месте прорыва трубы с горячей водой стояли черная Mitsubishi и белая Lada. Иномарка практически сразу оказалась под асфальтом, а Lada засыпало щебенкой. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Оренбургская область

Один из детских садов Оренбурга не докладывает еду воспитанникам, сообщает 56orb.ru. Об этом рассказал один из работников учреждения. Как он пояснил, еда, которая подается детям, не соответствует той, что указана в меню, а порции существенно меньше нормы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Туристов из Тюмени пришлось экстренно эвакуировать из-за разлива реки вблизи базы отдыха около Сочи, информирует nashgorod.ru. В реке Кудепсте резко поднялся уровень воды. По сведениям Гидрометцентра, в ближайшие дни в Сочи снова ожидается неблагоприятная погода.

Омская область

Одну из улиц на Левом берегу в Омске власти планируют назвать в честь хоккейного клуба «Авангард», пишет gorod55.ru. Инициатором переименования выступил сам клуб с целью популяризировать спорт в регионе.

Карелия

Археологи намерены оказать помощь с восстановлением сгоревшей Успенской церкви в Карелии, пишет karelinform.ru. К работам на объекте культурного наследия после получения необходимых документов планируют подключиться эксперты из Москвы. Кроме того, на удаленной площадке будет вестись рубка леса.

Фото: 10.mchs.gov.ru

Приморский край

В приморской прокуратуре назвали причины, способствовавшие обрушению мостовой конструкции на дороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Как информирует vostokmedia.com, виновником аварии является водитель большегруза, который превысил допустимый вес.

Башкирия

В Уфе суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела о «пиксельных елках», пишет mkset.ru. По версии следствия, в 2019 году бывший руководитель ГКУ «Хозуправление» без соблюдения конкурентных процедур заключил госконтракт, предусматривающий изготовление елок и украшений на 115 млн рублей. Кроме того, аналогичные елки установили еще в восьми городах Башкирии. Подозреваемый своей вины не признал, а показания решил дать в ходе судебного производства.

Хабаровский край

Отопительный сезон в Хабаровском крае завершается. Как пишет transsibinfo.com, уже остановлено 386 из 425 котельных. Тепло продолжает поступать в районы Крайнего Севера, а также приравненные территории. Издание отмечает, что, согласно анализу прошлых лет, отопительный сезон может быть продлен по вторую декаду июня из-за сохранения низких температур.