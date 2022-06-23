Новосибирские 11-классники стали массово отказываться от выпускных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирские 11-классники стали массово отказываться от празднования выпускных, сообщает «Сиб.фм». Во-первых, это дорого, а во-вторых, веселиться при учителях и родителях подростки считают неуместным. На условиях анонимности они объяснили, почему это так.

Тусить в компании преподавателей, родителей довольно спорное удовольствие. Не расслабишься. Спиртное под полным запретом, вейп — тоже. А бегать «за угол» заведения на шпильках не особенно тянет, — рассказала выпускница одной из элитных школ города Ольга.

Ксения обратила внимание на то, сколько денег придётся потратить на платье с причёской и макияжем, на аренду кафе, а также на подарки учителям и фотографа. Игорь же просто заявил, что «пиджак с красной лентой» «не его история», лучше отмечать «где-то на хате».

Руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко подтвердила, что в последнее время от празднования школьных выпускных действительно отказываются. Она связала это с высокими расходами и с тем, что дети привыкли к праздникам.

Ранее выпускник одной из киргизских школ раскритиковал своих преподавателей во время выступления на последнем звонке. Школьник упрекнул учителей в отсутствии моральных принципов и необходимой образовательной базы. Его обращение было записано на видео и распространилось в Сети.