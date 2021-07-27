Новосибирца оштрафовали за репост фейка о вакцине

Жителя Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о вакцине против коронавируса, сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказал изданию 57-летний Дмитрий Коноплёв, в одном из Telegram-чатов он вступил в спор на тему прививок. В качестве аргумента он сделал репост ролика из Сети, где говорилось, что после вакцинации мужчины остаются бесплодными, а женщины могут родить больное потомство. Через некоторое время к мужчине приехала полиция. За распространение фейка активиста пригласили в отдел, а затем в суд.

Это был просто репост сообщения, которое есть в других группах. Никакого злого умысла у меня не было, — пояснил новосибирец.

Коноплёва судили по административной статье 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации». В постановлении судья написала, что опубликованная ответчиком информация не соответствует действительности, создала среди граждан угрозу панических настроений, угрозу причинения им вреда жизни и здоровью, а также «массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн ответил на заявления медийных лиц, которые высказываются против вакцинации. Он отметил, что доверять нужно профессионалам, а не фейкам.