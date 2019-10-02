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На острове Тузла установили новую базовую станцию. Благодаря работе объекта Крымский мост на всей протяжённости через Керченский пролив теперь обеспечен устойчивой мобильной связью и Интернетом.

Об этом журналистам рассказал министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По его словам, качество сигнала было им проверено лично.

2G стопроцентное покрытие на всей протяжённости Крымского моста, 3G практически 100% и более 60% покрытие 4G LTE. Мощности будут ещё добавляться, и в течение полугода LTE заработает практически более 90%, — заявил министр в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Ранее News.ru писал, что подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будут реконструированы. О строительстве полностью новой автотрассы речи не идёт. Чтобы сделать поездку на полуостров более комфортной, на нескольких участках автострады А-289 будет обустроен объезд населённых пунктов. В остальных местах решено провести капитальный ремонт.