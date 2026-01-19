Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями

В Нижегородской области в 2025 году выявили 16 партий импортных овощей, фруктов и других продуктов с вредителями, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на межрегиональное управление Россельхознадзора. Всего за прошлый год проверили состояние 12 тыс. тонн продукции.

Специалисты проконтролировали качество продуктов из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Китая, Египта, Индии, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана. В частности, они проверили 2573 тонны овощей и более 8,7 тыс. тонн фруктов. Кроме того, контроль прошли 657,4 тонны иной продукции, такой как орехи, имбирь, сухофрукты, мука и рис.

По результатам досмотра в 14 партиях импортной продукции были найдены три вида щитовок, отнесенных к категории не представляющих фитосанитарного риска для РФ. При этом в двух партиях общим весом 22,6 тонны выявили карантинные объекты: западный цветочный трипс и восточную плодожорку. Эту продукцию обеззаразили.

Ранее Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре. Нарушение выявлено в продукции пяти известных торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».