«Никаких семей»: Дрозденко о привлечении мигрантов в Ленобласть

Ленинградская область первой в России запустила цивилизованный эксперимент по привлечению мигрантов, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, новая система предполагает точечный отбор контрактников в Узбекистане с медосмотром, сдачей экзамена по русскому языку, гарантированной зарплатой и страховкой, без заезда семьями и с отпуском раз в три месяца.

Мы первыми вошли в эксперимент МВД, Минтруда — новая цивилизованная система. <...> Никаких семей — только контрактник, с отпуском раз в три месяца, чтобы съездить домой. Все по-честному. У нас дефицит рабочих рук 125 тысяч человек, а с привлеченными извне работает около 225 тысяч, — сказал Дрозденко.

Губенатор пояснил, что система отсекает случайных людей. По его словам, регион договаривается с Ферганской и Самаркандской областями Узбекистана: там открываются пункты, которые подбирают кадры под конкретные специальности, на конкретный срок контракта, с гарантированной зарплатой и страховым пакетом. На месте мигранты проходят медосмотр и сдают экзамен по русскому языку. Затем человек приезжает в подготовленный центр в Ленобласти, откуда предприятие забирает его на работу.

Дрозденко добавил, что партнеры в Центральной Азии отнеслись с пониманием к такому подходу, поскольку все заинтересованы в цивилизованных правилах.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в России за первый квартал было аннулировано более 8000 видов на жительство, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По словам председателя Госдумы, принятые федеральные законы для борьбы с нелегальной миграцией демонстрируют свою эффективность.