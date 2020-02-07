https://static.news.ru/photo/8c7b473a-49cd-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге удалил объявление о платной услуге диагностики на коронавирус, в том числе на дому. В опубликованном ими ранее прейскуранте значилось, что вызов медсестры для забора биоматериала и доставка его в лабораторию обойдутся в 1,5 тыс. рублей, а выявление короновируса nСоV-2019 — в 5 тыс. рублей.

Сообщение о тестировании на коронавирус было опубликовано по ошибке. В институте в связи с этим проведут внутреннюю проверку, — сообщили «Интерфаксу» в НИИ гриппа.

Выяснилось, что в НИИ нет метода лабораторной диагностики нового коронавируса. Институт действительно проводит исследование этого вируса, но этот метод носит научный характер и не зарегистрирован в России для клинической лабораторной диагностики. В НИИ отметили, что граждане могут бесплатно сдать свой биоматериал для участия в этих научных исследованиях.

Как писал NEWS.ru, в институте изначально аргументировали свою новую услугу тем, что некоторые люди, вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже эпидемия распространилась по всему Китаю. По данным на 7 февраля, в мире коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, выздоровели — более 1,5 тысячи человек.