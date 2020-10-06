Независимые эксперты на Камчатке взяли пробы грунта с полигонов химотходов

https://static.news.ru/photo/d9dfa914-07c1-11eb-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Специалисты независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

По словам главы российской политической партии «Зелёная альтернатива» Руслана Хвостова, результаты экспертизы появятся уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.