Из церкви в Петербурге похитили шкатулку с мощами святых

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Храм Святой преподобной мученицы Евгении в Санкт-Петербурге

Из храма Святой преподобной мученицы Евгении в Санкт-Петербурге неизвестный украл шкатулку с мощами святых. Источник в правоохранительных органах поделился с «Невскими Новостями» приметами предполагаемого вора.

Как передает издание, на вид предполагаемому похитителю примерно 40-45 лет, его рост составляет около 170-180 см. При себе у подозреваемого был рюкзак светлого цвета и два белых пакета. В момент совершения кражи мужчина был одет в красную куртку и штаны, на нем была темная обувь.

На данный момент полиция занимается поисками подозреваемого и устанавливает его личность. Церковь, откуда были украдены мощи, находится на Парашютной улице в Санкт-Петербурге.

Ранее из Покровского храма в деревне Мишуково мужчина украл цепочку с крестиком. Перед совершением кражи мужчина поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия, а после содеянного перекрестился и покинул храм. Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

Пьяный житель Астраханской области 14 февраля попытался сорвать российский флаг со здания мирового суда в Нариманове. Подозреваемого нашли по камерам видеонаблюдения, ему грозит до года тюрьмы за надругательство над государственным символом.