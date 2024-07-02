Неизвестные устроили стрельбу около ТЦ в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестные устроили стрельбу около ТЦ на улице Широтной в Тюмени. Свидетели утверждают, что в потасовке участвовало около 30 человек. На месте происшествия уже находятся сотрудники МВД и скорая.

Около 30 минут назад толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками «Братва, по машинам», — говорится в публикации канала.

По данным Telegram-канала RT, перед стрельбой около гипермаркета «О’Кей» толпа из 15 человек избивала мужчину. По информации канала, всего в разборке могло участвовать до 50 человек. Официальных комментариев пока нет.

В конце июня стало известно, что в Краснодаре в окно жилого дома прилетела пуля. По информации Telegram-канала Kub Mash, неизвестные открыли огонь по жилому дому на улице Восточно-Кругликовской.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере. По данным МВД России по Ленобласти, он попал 70-летнему мужчине в плечо из окна на четвертом этаже отеля. Юноша стрелял из пневматического пистолета.

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