Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и «Северных потоков» Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и «Северных потоков» в ситуации Каховской ГЭС

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя настаивает на том, что ООН должна внимательно расследовать инцидент с подрывом Каховской ГЭС, передает РИА Новости. Он также предостерег от ошибок, которые, по его мнению, были совершены в случаях с событиями в Буче и на газопроводе «Северный поток».

Мы хотели бы проведения расследования по многим инцидентам, таким как Буча или «Северный поток», но этого не произошло. На сей раз этого не должно повториться, — заявил Небензя.

По его словам, ранее не было проведено полноценного расследования этих инцидентов, что Россия считает ошибкой.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.