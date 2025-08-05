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05 августа 2025 в 11:30

Агрессивный покупатель выстрелил в лицо продавцу под Петербургом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Агрессивный покупатель выстрелил в лицо и руку 26-летнему продавцу в деревне Новое Девяткино, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник напал на сотрудника сетевого магазина.

Между ним и продавцом произошел серьезный конфликт. Покупатель внезапно достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавшим оказался гражданин центральноазиатского государства, который легально находится на территории РФ. Мужчина за медицинской помощью не обращался. По факту нападения возбудили уголовное дело. Стрелявшего объявили в розыск.

Ранее в Новосибирской области задержали двоих мужчин и одну женщину после стрельбы на автостоянке. Их обвиняют по двум статьям — в убийстве и покушении на убийство.

До этого в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который устроил стрельбу на День ВМФ у здания УМВД по Красносельскому району. Просунув руку между перекладинами забора и несколько раз выстрелив в воздух, мужчина убежал в неизвестном направлении.

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Санкт-Петербург
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