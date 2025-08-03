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03 августа 2025 в 18:27

В Новосибирске задержали компанию, которая обстреляла подростков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новосибирской области задержаны двое мужчин и одна женщина после стрельбы на автостоянке, сообщает региональное управление СК. Их обвиняют по двум статьям — в убийстве и покушении на убийство.

Двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на стоянку автомобилей, где один из мужчин из хулиганских побуждений произвел выстрелы из огнестрельного оружия, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что молодой человек погиб в результате стрельбы на автостоянке в Новосибирской области. Инцидент произошел в одном из сел Усть-Таркского района. Ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний юноша. Девушку госпитализировали с ранениями, а второй раненый погиб на месте.

До этого в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который устроил на День ВМФ стрельбу у здания УМВД по Красносельскому району. Просунув руку между перекладинами забора и несколько раз выстрелив в воздух, мужчина убежал в неизвестном направлении. Через два дня нарушителя удалось задержать. Им оказался 44-летний петербуржец.

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