Названы возможные причины взрыва на насосной станции под Оренбургом Причиной ЧП в Новотроицке могли стать взрыв баллона или ремонтные работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К обрушению здания канализационной насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог привести взрыв газового баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. По другой версии, к ЧП привели ремонтные работы, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирован сильный взрыв в здании. Как отмечается, площадь обрушения достигла 200 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека пострадали. Под завалами здания могут находиться семь человек. По данным Telegram-канал SHOT, один человек погиб. На место прибыли спасатели. Причины произошедшего и личности пострадавших устанавливаются.

В ночь на 25 декабря Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что пожар на территории завода полностью ликвидирован. К тушению пламени были привлечены 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.