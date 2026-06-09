Поиски Усольцевых: последние новости 9 июня, как семья могла покинуть тайгу

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге осенью, до сих пор не удалось найти. Какие известны последние новости об их исчезновении сегодня, 9 июня 2026 года, как продвигаются поиски, каким образом семья могла покинуть тайгу?

Какие последние новости известны о поиске Усольцевых 9 июня

Блокпост в районе поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых установили для ограничения доступа посторонних, пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей. К месту происшествия запретили допускать гражданских лиц.

«Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста — хорошее решение», — заявил сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

4 июня началась новая стадия поисков пропавшей семьи, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В мероприятиях участвуют спасательные службы, силовые ведомства, специалисты службы Госохотнадзора, члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры.

8 июня Следком показал, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых. На видеокадрах специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике, осматривают местность с помощью дронов.

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — с собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь. Начались поиски, которые продолжались до 12 октября, после чего мероприятия остановили из-за сложных погодных условий.

Во время следственных мероприятий специалисты осмотрели семейную машину, где не оказалось туристического снаряжения. Там же обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, удалось установить, что семья легко оделась для похода. По дороге в гору Усольцевых видели двое туристов.

Фото: СК РФ

Как Усольцевы могли покинуть тайгу

Усольцевы могли покинуть сибирскую тайгу только по воздуху, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.

«Если бы Усольцевы в самом деле хотели сбежать за границу, они могли бы сделать это легально, купив билет на самолет. Тем более с пятилетним ребенком на руках далеко пешком они уйти не могли. Так что если их вывезли из леса, то только авиатранспортом. Тем более есть информация, что рядом приземлялись два вертолета», — сказал Соловьев.

Адвокат Даниил Лунев предположил, что если бы Усольцевы умерли от холода, то это уже выяснилось бы. Он не исключил, что семья может находиться в другой стране.

«Если бы Усольцевы стали жертвой животных или умерли от холода, то уже нашли бы тела. Истоки этой истории стоит искать в бизнесе главы семьи. Скорее всего, они сейчас находятся в США или Европе с новой внешностью и документами. И уж точно посмеиваются над нами, читая все эти новости», — сказал Лунев.

Готовить побег Усольцевы могли начать за несколько месяцев до своего окончательного исчезновения, полагает эксперт. Не исключено, что глава семейства сотрудничал с американской разведкой, отметил он. По словам адвоката, территорию России супруги с дочерью могли покинуть в кузове автомобиля.

Если Усольцевы до сих пор живы, то выйдут на связь только по собственному желанию, предположил криминалист Михаил Игнатов.

«Если Усольцевы скрылись хитрым способом, <...> то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться», — допустил эксперт.

Ранее в Следственном комитете озвучили приоритетную версию исчезновения семьи Усольцевых — несчастный случай.

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