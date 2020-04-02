Названы реки России с самыми смешными и нелепыми названиями

https://static.news.ru/photo/942a9102-7556-11ea-bad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: rawenergy /pixabay.com

Туристический портал опубликовал рейтинг российских рек с самыми смешными и нелепыми названиями. Лидерами стали водоёмы Московской и Рязанской областей, а также Краснодарского края.

В тройку лидеров вошли реки: Звероножка, Херота и Малявка, отмечает «ТурСтат».

Далее в рейтинге следуют реки: Мусорка в Самарской области, Моча в Нижегородской области, Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туристический портал составил рейтинг самых весёлых названий сёл и деревень в России. Рейтинг возглавил кубанский хутор Весёлая Жизнь. Также в рейтинг вошли село Балдейка, деревня Бодуны, село Лох и другие населённые пункты.