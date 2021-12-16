Названы регионы — лидеры и аутсайдеры 2021 года в России

Лидером в рейтинге развития регионов России в 2021 году стала Москва, при этом ни один из регионов нельзя считать победителем или аутсайдером по всем показателям. Рейтинг составил журнал для бизнеса и власти «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций.

Журнал для бизнеса и власти ФедералПресс

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, на третьем Хабаровский край, на четвёртом и пятом — Камчатский край и Амурская область. Во второй пятёрке Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская, Московская области и Республика Саха. Наилучшее социально-экономическое положение показали территории севера и востока страны.

Журнал для бизнеса и власти ФедералПресс

Среди ключевых метрик учитывалась средняя заработная плата, динамика роста зарплат населения, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, размер долга региона и долгов его муниципалитетов в пересчёте на одного человека.

Последние места принадлежат республикам СКФО, но также Курганской области, Мордовии, Марий Эл, Туве и Алтайскому краю. Особенно исследователи отметили Чечню: её попадание в десятку аутсайдеров настораживает, она заняла 78-е место.

Журнал для бизнеса и власти ФедералПресс

Ранее в России был составлен рейтинг регионов по индексу доступности детского дополнительного образования. Показатель высчитывается исходя из количества доступных ребёнку кружков на среднюю зарплату в регионе. Тяжелее всего получить дополнительное детское образование в Смоленской, Брянской, Ростовской и Пензенской областях.