Названы места Подмосковья с уникальными деревьями

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Бархат амурский

В Московской области есть три дерева из реестра уникальных деревьев России, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Подмосковья. Одно из них, Королева Леса — сдвоенные воедино ель и сосна — растёт в 79-м квартале Верейского участкового лесничества. По легенде, дерево символизирует крепкий семейный союз.

В квартале 60-И Новоиерусалимского участкового лесничества, входящего в Истринское, растет бархат амурский. Это реликтовое растение, подобные ему росли ещё до ледникового периода. Как гласит легенда, император Китая потерял на берегу реки черную жемчужину, из которой и выросло дерево с черными ягодами. Оно встречается на Дальнем Востоке, в лесах Маньчжурии, Хабаровского края, Китая, Кореи и в Японии.

В поселке Отрадное городского округа Красногорск также есть свое уникальное дерево, это сплетенный из 13 стволов дуб. Его возраст оценивают в 700 лет, а местные называют «чёртовым».

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев ранее сообщил, какие полезные экзотические растения могут прижиться на подмосковных дачах. Среди таковых стоит выделить гуми, или лох многоцветковый, ягоды этого растения очень вкусные и полезные.