Названа причина смерти 14-летнего боксера в Свердловской области SHOT: 14-летний боксер умер от закрытой черепно-мозговой травмы после боя

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Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти 14-летнего спортсмена во время соревнований по боксу в Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма. По информации канала, у юного боксера были повреждены мягкие ткани черепа и травмирована оболочка мозга.

Как передает канал, во время поединка подросток пропустил несколько ударов от противника, в том числе в область печени, после чего начал терять сознание и заваливаться на канаты. Сначала очевидцы предположили, что спортсмену стало плохо из-за проблем с внутренними органами. Однако, по данным SHOT, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила из-за травмы головы.

Трагедия произошла 17 декабря в Первоуральске. Юный боксер занимался в секции Центра развития детей и молодежи. Первую помощь спортсмену оказал присутствовавший на турнире медицинский работник. После этого на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, однако спасти боксера не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Виновным может грозить до двух лет лишения свободы.