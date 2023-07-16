Названа причина пожара в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске Причиной пожара в строящемся военном госпитале в Брянске стал строительный мусор

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Причиной пожара в военном госпитале для ветеранов в Брянске стал мусор, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Отмечается, что учреждение находится на этапе строительства.

Власти Брянска уточнили, что возгорание было потушено до приезда пожарных. Информация о том, пострадал ли кто-то из строителей, на данный момент неизвестна. Подробности произошедшего уточняются.

Известно, что 18 июня на объекте также случался пожар. Как сообщалось ранее, причиной возгорания стал разлитый битум.

16 июля пожар также произошел на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 1125 квадратных метров. К 00:41 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

Несколькими днями ранее пожар произошел в наркологическом отделении больницы в Нижегородской области. По информации Telegram-канала «112», его устроили два пациента. Один из них был зафиксирован ремнями из-за буйного поведения. Товарищ попытался вызволить его из плена и поджог лямки.

В результате произошедшего один из пациентов получил сильнейшие ожоги тела. Правоохранительные органы проводят проверку его «спасителя».