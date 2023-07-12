Пациент наркологической клиники устроил пожар, пытаясь помочь пациенту В Нижегородской области пациент наркологической клиники устроил пожар, пытаясь помочь пациенту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты наркологического отделения больницы в Нижегородской области спровоцировали пожар в учреждении, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, один из них попытался пережечь ремни фиксации с помощью спичек.

Пациент больницы по имени Владимир демонстрировал далеко не самое примерное поведение, поэтому врачи были вынуждены зафиксировать мужчину ремнями. По данным канала, мужчина попросил соседа по палате освободить его, тот решил поджечь ремни фиксации спичками.

В помещении начался пожар, в результате у Владимира обгорело 70% тела. Пострадавший был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее пожар вспыхнул в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров в подвальном помещении здания. Из учреждения были эвакуированы 285 человек. Никто из персонала и пациентов больницы не пострадал. Что именно стало причиной возгорания, не уточняется.