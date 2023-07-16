Пожар на крыше жилого дома в Омске потушен

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Омске потушили пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Площадь распространения огня составила 1125 квадратных метров.

В 00:41 мск пожар полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Огонь возник на крыше дома на бульваре Победы в Омске вечером 15 июля. Первоначально площадь пожара составила 800 квадратных метров, но вскоре она увеличилась до 1125 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще трое были спасены. Жильцов направили в пункт временного размещения, организованный на базе местной школы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся дом. По данным МЧС, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлечены 32 спасателя и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.