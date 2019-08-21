https://static.news.ru/photo/3841dc44-c410-11e9-8fff-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Вспышка численности гусениц в Сочи является абсолютно нормальным явлением. Об этом заявил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов.
По его словам, периодическое нашествие насекомых-переселенцев — это обычное дело для южных регионов.
Паразитов мало, погодные условия позволяют, и плюс ко всему наши службы, которые обязаны следить за этим, не следят, — передаёт телеканал «360» его слова.
Как отметил специалист, гусеницы не представляют опасности для людей, но могут нанести урона огородам и садам в регионе. Важным фактором, объясняющим появление большого числа этих насекомых, является то, что в августе почти нет птенцов птиц, которые питаются гусеницами.
Жители Сочи начали выкладывать в Сеть видео, на которых видны заполонившие город полчища гусениц. Так, на одном из видео показана машина, облепленная насекомыми.