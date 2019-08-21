https://static.news.ru/photo/3841dc44-c410-11e9-8fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Вспышка численности гусениц в Сочи является абсолютно нормальным явлением. Об этом заявил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов.

По его словам, периодическое нашествие насекомых-переселенцев — это обычное дело для южных регионов.

Паразитов мало, погодные условия позволяют, и плюс ко всему наши службы, которые обязаны следить за этим, не следят, — передаёт телеканал «360» его слова.

Как отметил специалист, гусеницы не представляют опасности для людей, но могут нанести урона огородам и садам в регионе. Важным фактором, объясняющим появление большого числа этих насекомых, является то, что в августе почти нет птенцов птиц, которые питаются гусеницами.

Жители Сочи начали выкладывать в Сеть видео, на которых видны заполонившие город полчища гусениц. Так, на одном из видео показана машина, облепленная насекомыми.

Ранее News.ru писал о том, что американский город Лас-Вегас заполонили полчища кузнечиков. Причиной нашествия насекомых называют погоду.