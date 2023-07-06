Названа причина аварии колеса обозрения в Новосибирске Причиной остановки колеса обозрения в Новосибирске назван сбой подачи электроэнергии

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Причиной остановки колеса обозрения на Михайловской набережной Новосибирска, которая произошла днем в четверг, 6 июля, стал технический сбой подачи электроэнергии, рассказали «Царьграду» в администрации аттракциона «Дом с колесом». Там добавили, что в результате инцидента трех человек, включая ребенка, вытащили из остановившейся на высоте кабины с помощью пожарной лестницы, еще четырех человек вернули на землю, вручную повернув колесо.

Было нарушено энергоснабжение со стороны «Новосибирскэнергосбыта». Скачок напряжения был, который повлек за собой выход из строя определенной автоматики. Аварийным источником его запустить возможности не было, поэтому просто вручную пришлось спускать кабины и высаживать людей, — рассказали в администрации аттракциона.

Там добавили, что всем людям, оказавшимся заблокированными в кабинах, вернули деньги за поездку. Механических поломок аттракциона выявлено не было. Через некоторое время после инцидента колесо вновь запустили, но без людей. В течение положенного по нормативам времени его будут проверять, чтобы окончательно убедиться в исправности.

Колесо обозрения в Новосибирске остановилось около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Из остановившегося аттракциона вызволили семь человек, в том числе ребенка. Пострадавших в результате инцидента нет.