Жители Новосибирска застряли на колесе обозрения

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Колесо обозрения остановилось в Новосибирске, об этом стало известно в 15:00 (11:00 мск) сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области в Telegram. Из остановившегося аттракциона вызволили семь человек, в том числе ребенка. Пострадавших в результате инцидента нет.

В трех застрявших кабинах остались семь человек. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью, — говорится в сообщении управления МЧС.

Спасательная операция продлилась около получаса.

Ранее в Москве остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». Работники аттракциона на ВДНХ вызволили всех посетителей из кабинок остановившегося колеса обозрения. В пресс-службе аттракциона пояснили, что причиной остановки стало срабатывание защитной автоматики из-за некорректных показаний параметров работы. Посетители застряли более чем на 30 минут в кабинках колеса обозрения.