В Москве вновь остановилось колесо обозрения на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ вызволили всех посетителей из кабинок остановившегося колеса обозрения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В пресс-службе аттракциона пояснили, что причиной остановки стало срабатывание защитной автоматики из-за некорректных показаний параметров работы.

Посетители застряли более чем на 30 минут в кабинках колеса обозрения, сообщает «Осторожно, Москва».

С начала запуска «Солнце Москвы» неоднократно останавливалось из-за технических неполадок или из-за автоматической блокировки в связи с погодными условиями. Ранее об остановке механизмов аттракциона сообщалось в мае и в марте.

Колесо обозрения было запущено 10 сентября 2022 года. В его открытии по видеосвязи участвовал президент РФ Владимир Путин. «Солнце Москвы» пришло на смену разобранному колесу обозрения имени 850-летия Москвы и отличается высоким уровнем комфорта и безопасности. К ободу колеса прикреплены 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая.