Названа основная версия обрушения дома в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Основной версией частичного обрушения дома в Новосибирске является нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24». Под завалами найдено тело еще одного погибшего.

К сожалению, подтверждается гибель трех человек. Девять человек в больницах. Среди пострадавших — двое детей. Состояние пострадавших разное — от среднего до крайне тяжелого. Диагностированы травмы, ожоги и отравление угарным газом, — сказал Травников.

При этом источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что погибли пять человек. Среди погибших также есть двухлетний ребенок, уточнили в Минздраве Новосибирской области.

Спасатели только что нашли тело пятого погибшего, — заявил собеседник агентства.

Ранее 9 февраля в доме в Новосибирске произошло частичное обрушение. В доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Были эвакуированы 50 человек, судьба 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь. Эвакуированных временно разместят в здании местной школы № 85. Для них также подготовлены места в муниципальной гостинице, социальных центрах и маневренном фонде. Пострадавшим предоставят горячее питание.