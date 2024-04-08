Назван срок восстановления ситуации с паводками в Оренбуржье МЧС: ситуация с подтоплениями в Оренбуржье нормализуется не раньше 25 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбуржье нормализация обстановки с паводками ожидается не раньше 25 апреля, заявил представитель главного управления МЧС РФ по Оренбургской области Валерий Синьков на селекторном совещании 8 апреля, которое транслировали на канале «Россия 24». Пока повсеместно наблюдается только рост уровня воды в реках.

Пик паводка ожидается 10 апреля. Он коснется 15 населенных пунктов, в том числе Оренбурга <...>. Нормализация обстановки в соответствии с прогнозом — не раньше 25 апреля. Повсеместно наблюдается динамика роста уровня воды по большинству гидропостов на реке Урал, Сакмара, Илек и увеличения площади разлива, — сообщил представитель МЧС.

Мэр города Сергей Салмин 8 апреля сообщил, что к утру уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению — 930 см. По его данным, на сегодняшний день подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Он призвал эвакуироваться с территорий в зоне риска и призвал не беспокоится за имущество.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявлял, что число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось до почти 10,5 тысячи и будет расти. По его словам, на сегодняшний день проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах.