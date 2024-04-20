Назван регион, который «открыл» сезон лесных пожаров Первый лесной пожар зарегистрировали в Башкирии

В Башкирии зарегистрировали первый лесной пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 га.

На территории Башкирии сохраняется аномальная жара. Так, среднесуточная температура воздуха поднимается на 7-12 градусов выше климатической нормы.

Тем временем в Новосибирской области с 19 апреля введен особый противопожарный режим, за нарушение которого штрафы будут в два раза больше. Режим будет действовать на территории всего региона до 13 мая. Под запрет попали сжигание порубочных остатков, разведение костров, огневые работы и приготовление еды на открытом огне. В период противопожарного режима делать это наказуемо.

Теперь штрафы за несоблюдение режима будут вдвое больше: гражданам придется заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, а юридическим — до 800 тысяч. Индивидуальные предприниматели должны будут отдать на треть больше установленной ранее суммы, то есть до 80 тысяч рублей.

До этого начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев заявил, что более чем в половине российских регионов объявлен пожароопасный сезон. По его словам, он открыт в 45 субъектах страны. Лекомцев отметил, что на территории страны зафиксированы случаи перехода огня на населенные пункты.