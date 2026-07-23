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23 июля 2026 в 13:51

Какой штраф за 1 гриб и как собирать урожай в заказнике, не нарушая закон

Куда идти, чтобы собрать грибы, а не штрафы? Куда идти, чтобы собрать грибы, а не штрафы? Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В самом разгаре грибного сезона тысячи любителей тихой охоты отправляются в лес за свежим урожаем, чистой радостью и отдыхом от городской суеты. Однако мало кто задумывается, что даже один найденный гриб в неправильном месте может обернуться неприятным сюрпризом: административный штраф за несанкционированный сбор в таком месте, как особый заказник, составляет от 3 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий сбора.

Куда идти, чтобы собрать грибы, а не штрафы?

Чтобы привычный поход за дарами природы не испортил настроение и кошелек, важно знать, где тихая охота законна, а где на нее наложен строгий табу.

По закону обычный гражданин имеет полное право бесплатно собирать дикоросы для собственных нужд в лесах общего пользования. Но эта свобода заканчивается там, где начинаются особо охраняемые природные территории (ООПТ). Главная проблема в том, что обычный лес и заказник внешне ничем не отличаются: те же березы, сосны и заветные поляны. При этом заказник создается для сохранения конкретных видов флоры, фауны или целостных экосистем, поэтому режим его охраны ограничивает или полностью запрещает любой сбор ресурсов, включая обычный гриб.

В некоторых случаях получить разрешение на сбор в границах ООПТ можно через местное Министерство природных ресурсов или администрацию заказника, но чаще всего тихая охота там вне закона для всех, кроме местных жителей с особым статусом. Если вас застанут с корзиной на закрытой территории, придется уплатить штраф и возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

Какой штраф за 1 гриб и как собирать урожай в заказнике, не нарушая закон Какой штраф за 1 гриб и как собирать урожай в заказнике, не нарушая закон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как определить статус леса перед походом

Чтобы случайно не пересечь границу охраняемой зоны и спокойно наслаждаться прогулкой, соблюдайте простые правила подготовки к выезду:

  • сверяйтесь с публичной кадастровой картой и интерактивными картами ООПТ вашего региона перед выездом на природу: границы заказников всегда четко обозначены на официальных геопорталах;

  • обращайте внимание на аншлаги, информационные щиты и межевые знаки на въезде в лесной массив: по закону границы охраняемых территорий должны маркироваться предупредительными табличками;

  • используйте офлайн-навигаторы с загруженными слоями защитных лесов и природоохранных зон, чтобы отслеживать свое местоположение в режиме реального времени;

  • уточняйте информацию на сайтах региональных министерств природных ресурсов или лесничеств, если планируете поездку в незнакомый район.

Какой штраф за 1 гриб и как собирать урожай в заказнике, не нарушая закон Какой штраф за 1 гриб и как собирать урожай в заказнике, не нарушая закон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно и без рисков собирать грибы

Чтобы ваша тихая охота принесла только удовольствие и полную корзину без юридических последствий, придерживайтесь экспертных рекомендаций:

  • выстраивайте маршрут исключительно по лесам государственного лесного фонда общего пользования, избегая заповедников, национальных парков и заказников;

  • срезайте или аккуратно выкручивайте только знакомые виды, не повреждая грибницу и не разгребая лесную подстилку;

  • никогда не трогайте краснокнижные экземпляры (например, гриб-баран или спарассис кудрявый), так как за их сбор предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность;

  • сохраняйте вежливый диалог с инспекторами лесоохраны, если вас остановили для проверки: четкое понимание своих прав и границ территории поможет быстро уладить любое недоразумение.

Тихая охота — это прекрасный способ восстановить силы, насладиться тишиной и порадовать близких вкусными лесными трофеями. Главное — проявлять немного внимания к юридическим деталям перед выходом из дома, ведь осознанность и уважение к законам природы делают наш отдых действительно безопасным и приятным.

Ранее мы рассказывали, какие грибы можно насобирать в лесах Подмосковья в июле.

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лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
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